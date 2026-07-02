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¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2027? Esto dijo el MinHacienda designado por De La Espriella

En medio del inicio del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De la Espriella, la discusión sobre el salario mínimo para 2027 se puso sobre la mesa.

El ministro designado de Hacienda, Miguel Gómez, anticipó que el Gobierno buscará que el próximo incremento sea más moderado que el aprobado para este año (de 23%) y esté respaldado por el crecimiento de la productividad de la economía.

Durante una entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Gómez aseguró que el país necesita recuperar el equilibrio entre el aumento de los salarios y la capacidad de las empresas para generar empleo e invertir. Según explicó, elevar el salario mínimo muy por encima de la inflación (que cerraría en 5,1% según las proyecciones de los expertos) puede traer efectos negativos que no siempre se perciben de inmediato.

“El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”, afirmó el futuro jefe de la cartera de Hacienda.

El Ministro señaló que uno de los retos del nuevo Gobierno será revisar la política de incrementos del salario mínimo, luego de que en los últimos años se aprobaran aumentos que, a su juicio, superaron ampliamente el crecimiento de la economía.

Para Gómez, aunque un mayor salario representa un alivio para millones de trabajadores, incrementarlo sin que aumente la productividad termina elevando los costos de las empresas, reduce su capacidad para contratar personal y afecta la competitividad del país.

“Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y volviera ricos a los países, hace años no existiría la pobreza”, expresó.

En esta línea, explicó que el crecimiento salarial debe ir acompañado de una economía más productiva, con empresas que produzcan más bienes y servicios utilizando mejor la tecnología, la infraestructura y el conocimiento de sus trabajadores.

El ministro designado aseguró que en Colombia la productividad lleva varios años prácticamente estancada, mientras que los costos laborales han seguido aumentando.

Gómez argumentó que cuando los salarios crecen muy por encima de la capacidad de producción de las empresas, inicialmente las familias cuentan con más dinero para consumir. Sin embargo, ese mayor gasto termina presionando los precios, alimentando la inflación y reduciendo la competitividad de la economía.

Buscarán proteger el poder adquisitivo

Aunque el MinHacienda designado defendió la necesidad de moderar el crecimiento del salario mínimo, Gómez aclaró que el objetivo no será reducir el ingreso de los trabajadores.

Por el contrario, aseguró que el Gobierno buscará proteger el poder adquisitivo, especialmente de los hogares con menores ingresos, pero sin comprometer la estabilidad económica del país.

“Tenemos que volver a una política salarial racional, que proteja el poder adquisitivo de las personas de menores ingresos”, señaló.

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El futuro ministro recordó que la inflación seguirá siendo uno de los principales elementos para definir el aumento del salario mínimo.

Según Gómez, controlar el aumento de los precios será fundamental para evitar que los trabajadores pierdan capacidad de compra y para que los incrementos salariales realmente se reflejen en una mejora del bienestar.

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