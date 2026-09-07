¿Cuánto quedaría el salario mínimo en 2027 si aumenta 6%, 7% o 8%? Análisis de posible aumento

El salario mínimo en Colombia es uno de los temas que más interés genera entre los ciudadanos, tanto para trabajadores como para empresas, debido al impacto que tiene sobre las finanzas de los hogares, los costos laborales y diferentes obligaciones económicas que se calculan a partir de esta cifra.

Cada año, el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores participan en la discusión sobre el incremento que tendrá el salario mínimo para el siguiente periodo.

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¿Qué es el salario mínimo en Colombia?

El salario mínimo es la remuneración mínima que, por ley, debe recibir un trabajador por la prestación de sus servicios durante una jornada laboral determinada.

Su objetivo es garantizar que los empleados puedan contar con ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas propias y de sus familias.

Entre estos gastos se encuentran alimentación, vivienda, salud, educación y otros bienes y servicios esenciales.

En Colombia, el salario mínimo se establece generalmente una vez al año y tiene efectos tanto para los trabajadores que reciben esta remuneración como para las empresas que deben cumplir con las obligaciones laborales correspondientes.

Por esta razón, cualquier modificación en el salario mínimo puede tener efectos sobre el presupuesto de los hogares y los costos que deben asumir los empleadores.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo en 2026?

Para 2026, el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro estableció mediante el Decreto 1469 de 2025 un incremento del 23,7 % en el salario mínimo.

De esta manera, el salario mínimo legal mensual vigente quedó establecido en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte llegó a $249.095 para quienes tienen derecho a recibirlo.

Al sumar ambos conceptos, el ingreso mensual alcanza los $2.000.000.

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¿Cuánto quedaría el salario mínimo en 2027 con un aumento del 6 %?

Si para el 2027 se estableciera un incremento del 6 %, el salario mínimo pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.855.959.

Esto representaría un aumento cercano a $105.054,3 mensuales frente al salario mínimo de 2026.

En caso de que el auxilio de transporte también aumentara 6 %, pasaría de $249.095 a aproximadamente $264.041, por lo que el ingreso total llegaría a cerca de $2.120.000.

¿Cuánto sería el salario mínimo con un aumento del 7 %?

Con un incremento del 7 %, el salario mínimo de 2027 quedaría en aproximadamente $1.873.468.

En este escenario, el aumento frente a 2026 sería de cerca de $122.563 mensuales.

Si el auxilio de transporte también subiera 7 %, alcanzaría aproximadamente $266.532, dejando un ingreso total cercano a $2.140.000.

Salario mínimo 2027 Colombia:¿Cuánto quedaría con un aumento del 8 %?

Por otro lado, si el incremento fuera del 8 %, el salario mínimo llegaría a aproximadamente $1.890.977 COP. En este orden de ideas, el aumento sería de aproximadamente $140.072.4 mensuales.

Si el auxilio de transporte también aumentara 8 %, pasaría a cerca de $269.023, llevando el ingreso total a aproximadamente $2.160.000.