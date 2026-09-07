Exhibición de cuerpos en resultados operacionales enfrenta a Defensora con Mininterior

Bogotá

El foco del debate es la forma en la que se están exhibiendo los cuerpos de los integrantes de los grupos armados ilegales que han muerto en las operaciones militares. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel.

“Las imágenes y los símbolos del poder público también importan. No deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”.

Este pronunciamiento llevó a que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondiera. Dijo en sus redes sociales que la Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetan y valoran y esperan trabajar conjuntamente pero que “Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde. El Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que ejercen el terror contra nuestros compatriotas en amplias zonas del país”.

Tr

Trino del ministro del Interior, Rodrigo Lara Ampliar Trino del ministro del Interior, Rodrigo Lara Cerrar

Ante esto la defensora Iris Marín aseguró que la entidad está lista para trabajar en la protección de las comunidades, pero señalo que “Confiamos en que el presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento. Mientras tanto, avancemos de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas, como acordamos recientemente”.

Trino Defensora del Pueblo, Iris Marín Ampliar Trino Defensora del Pueblo, Iris Marín Cerrar

Iris Marín insiste en que la fortaleza del Estado colombiano no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido. Su legitimidad se afirma cuando protege a la población, hace cumplir la ley y mantiene intacto aquello que dice defender: la dignidad humana.