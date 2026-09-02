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02 sep 2026 Actualizado 10:57

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Cúcuta

Gobierno mantiene recompensa por cabecillas del Eln comprometidos en acciones terroristas

Autoridades buscan a Alias ”David" y Alias “Nike”

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El Gobierno Nacional a través del presidente Abelardo de La Espriella volverá a pasar revista y a exigir resultados a las autoridades de la región para recuperar la seguridad afectada por el terrorismo.

Mientras las autoridades locales anunciaron una recompensa de cien millones de pesos por los responsables del carro bomba que fue activado contra la estación de policía en el municipio de Los Patios y que dejó un muerto y quince heridos entre policías y civiles.

Así mismo se ratificó que se mantiene la recompensa por dos cabecillas del Eln que estarían comprometidos en los hechos de terrorismo más reciente en la ciudad y el departamento.

Se trata de Alias “David” por quien se mantiene la recompensa de 800 millones y por Alias “Nike” se ofrecen 150 millones y quienes son buscados en la frontera colombo venezolana.

Las autoridades reconocen la capacidad de estos dos cabecillas en su forma de delinquir especialmente Alias ”Nike" quien sería un experto en el manejo de explosivos.

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