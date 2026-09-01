De la Espriella endurece ofensiva contra el ELN en Norte de Santander

El presidente Abelardo de la Espriella llegó a Cúcuta para encabezar el Consejo de Seguridad convocado tras el atentado con carro bomba contra la estación de Policía de Los Patios, el segundo ataque contra la Fuerza Pública registrado en Norte de Santander en apenas un mes.

El mandatario llegó acompañado de la cúpula de la fuerza pública, su ministro de Defensa, y de las autoridades departamentales y municipales, en medio de la preocupación por la escalada de hechos violentos que ha golpeado recientemente a la región.

El atentado ocurrió el pasado 31 de agosto, hacia las 11:15 de la noche. Un vehículo cargado con cerca de 80 kilos de amonal fue trasladado desde la zona de frontera hasta Los Patios y posteriormente activado de manera remota frente a la estación de Policía.

El ataque dejó un civil muerto, siete policías y ocho civiles heridos, además de daños en 62 viviendas y 30 establecimientos comerciales.

Las autoridades atribuyen el atentado al ELN y señalan como posibles responsables a dos cabecillas conocidos con los alias de Nike y David.

La investigación busca establecer el papel que habrían tenido en la planeación y ejecución de la acción terrorista.

El vehículo utilizado también se convirtió en una pieza clave de la investigación.

Había sido hurtado hace dos años y, según la información entregada por las autoridades, su propietario apareció muerto al día siguiente del robo.

Posteriormente, el automotor habría sido acondicionado para ser utilizado en el atentado.

Tras el Consejo de Seguridad, el presidente De la Espriella lanzó una fuerte advertencia a los grupos armados.

“Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”, afirmó.

El mandatario también cuestionó los posibles acercamientos de funcionarios con grupos armados y aseguró que su Gobierno no permitirá este tipo de actuaciones.

“De aquí se acabó esa asociación criminal”, señaló.

Frente a la búsqueda de los responsables, las autoridades aumentaron a 100 millones de pesos la recompensa por información que permita ubicarlos. De ese monto, 50 millones son aportados por la Gobernación de Norte de Santander y otros 50 millones por la Alcaldía de Los Patios.

De la Espriella aseguró que permanecerá pendiente de la situación de seguridad del departamento y anunció que regresará en 15 días para revisar los avances.

“Este es un gobierno de resultados”, sostuvo.

Por ahora, las autoridades no han anunciado nuevas medidas específicas tras el Consejo de Seguridad, pero sí se mantiene el compromiso de reforzar la seguridad y avanzar en las operaciones contra las estructuras armadas señaladas de los recientes ataques en Norte de Santander.