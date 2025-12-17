A un paso más cerca la construcción de la PTAR Canoas: ayudará a descontaminar el río Bogotá

Bogotá D.C

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas es considerado el proyecto ambiental más importante de las últimas décadas en el país, ya que contribuirá a la recuperación ambiental del río Bogotá.

En ese sentido, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició la etapa final de la licitación para definir la firma encargada de construir y poner en funcionamiento este proyecto.

“Cerramos este año con un importante anuncio. Hemos iniciado la etapa de relacionamiento con las firmas precalificadas, un espacio clave que nos permitirá dialogar con el mercado, resolver inquietudes y fortalecer las condiciones técnicas, financieras y contractuales del proyecto, siempre bajo el principio de igualdad y transparencia”, aseguró la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño.

Las cuatro firmas que están participando (Unión PTAR de la Sabana (Acciona / Sacyr); Promotora del Desarrollo de América Latina; APCA PTAR Canoas (Veolia); APCA Aguas Canoas (Beijing Enterprises Water Group / Shanghai Chengtou Sewage Treatment / China Harbour Engineering), recibieron del Acueducto de Bogotá los borradores de los documentos de solicitud de ofertas de contrato de concesión junto a los anexos del proyecto Canoas.

Las firmas podrán formular observaciones que permitan optimizar las condiciones de ejecución del proyecto hasta el 22 de enero de 2026.

Toda este proceso se desarrollará entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 para finalmente contratar mediante una concesión de derecho privado todas las actividades tendientes a construir la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Canoas.

Avances de la PTAR Canoas en 2025

“Debo destacar que en 2025 logramos avances fundamentales para el proyecto Petar Canoas”, resaltó Avendaño.

Entre esos logros se encuentra la aprobación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para continuar el proceso licitatorio y la contragarantía otorgada por el Ministerio de Hacienda.

Además, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) modificó el convenio y se obtuvo la no objeción del Banco Mundial al listado de firmas precalificadas.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales permitirá tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas del municipio de Soacha. Esto beneficiará a más de 10 millones de personas y aportará a la recuperación del río Bogotá.