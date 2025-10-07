Esperamos que en 2032 la PTAR Canoas ya esté funcionando: Natasha Avendaño, gerente del Acueducto

En las últimas horas el Ministerio de Hacienda le otorgó el permiso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para adquirir un préstamo con el Banco Mundial que le permitirá continuar con la construcción del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

La PTAR Canoas es el segundo proyecto más grande de este tipo en Latinoamérica y la número 12 en el mundo. Tendrá la capacidad de tratar el 70 % de las aguas residuales de la capital del país y el 100 % de la zona urbana de Soacha, contribuyendo con el saneamiento del río Bogotá.

En entrevista con 6AM, la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño aseguró que: “Lo que se anunció fue una gran noticia, nosotros hemos venido superando todos los retos que este proyecto tenía, la suspensión del proceso por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, logramos que se levantara la medida cautelar y poder avanzar, renegociar con la CAR y nos faltaba era tener la respuesta por parte del Ministerio de Haciendo sobre la garantía soberana de 100 millones de dólares”

Noticia en desarrollo