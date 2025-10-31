El Acueducto de Bogotá anunció el inicio de la segunda fase de licitación y construcción de la PTAR

Colombia

En el marco del Día Mundial de las Ciudades, la gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, aseguró que la capital logró superar la crisis de agua que enfrentó en 2024 —el año más seco registrado en la historia del sistema Chingaza— gracias al compromiso ciudadano y a las medidas implementadas por la administración distrital.

Según Avendaño, hoy los embalses del sistema Chingaza registran niveles superiores al 85 %, lo que permite a la ciudad avanzar en proyectos estratégicos para garantizar su seguridad hídrica a largo plazo.

“Logramos salir de la crisis gracias al compromiso de los ciudadanos y a decisiones oportunas. Ahora contamos con niveles de almacenamiento que nos dan tranquilidad y nos permiten continuar con obras clave para la ciudad”, afirmó.

Modernización de plantas y hoja de ruta hídrica

La gerente destacó que Bogotá aprovecha este escenario de recuperación para fortalecer su infraestructura:

La planta de Tibitoc ya supera el 90 % de modernización, lo que la convertirá en una de las más modernas de Latinoamérica.

Avanza la intervención en la planta Biesner.

Se estructuró una estrategia de seguridad hídrica basada en siete pilares, con cooperación nacional e internacional, para evitar que Bogotá vuelva a enfrentar crisis similares.

“Estamos dejando una hoja de ruta que aleje para siempre el fantasma de un nuevo racionamiento”, señaló.

Ptar Canoas, una prioridad nacional

Avendaño resaltó que uno de los proyectos más trascendentales es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, obra clave para descontaminar el río Bogotá y mejorar la calidad del agua río abajo, hacia la cuenca del Magdalena.

Ya existen cuatro firmas precalificadas.

Se obtuvo el aval para un crédito por USD 100 millones con banca multilateral.

Se espera iniciar la segunda fase del proceso contractual a finales de este año.

La adjudicación se proyecta para 2026.

“Sin agua no hay ciudad”

Finalmente, Avendaño recordó que la gestión del agua es esencial para la sostenibilidad urbana.

“Sin agua no hay vida ni desarrollo. Convertimos la crisis en una oportunidad para impulsar inversiones verdes, economía circular y resiliencia climática”.