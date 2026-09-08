Mujer fue atacada por su expareja en la Terminal de El Salitre: agresor fue capturado

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser atacada, al parecer, por su expareja en el módulo 4 de la Terminal de Transporte del Salitre, en Bogotá. El hecho ocurrió este domingo 6 de septiembre y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según información preliminar, el hombre habría intentado quitarle el celular a la mujer y, en medio del forcejeo, la atacó con un arma blanca y la hirió directamente en uno de sus ojos.

Debido a las lesiones causadas, la víctima tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo diagnóstico reservado debido a la gravedad de las contusiones.

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Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron registrar parte de la agresión. Tras el ataque, varias personas que se encontraban en el lugar reaccionaron y lograron reducir y retener al presunto agresor hasta la llegada de las autoridades.

Hasta el momento, el caso es investigado por las autoridades para establecer plenamente las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades del caso.