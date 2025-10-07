Acueducto de Bogotá recibe visto bueno de MinHacienda para adquirir créditos para la PTAR Canoas
La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, celebró este logro para construir la segunda Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Latinoamérica.
Bogotá D.C
El Ministerio de Hacienda otorgó el permiso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de adquirir un préstamo con el Banco Mundial para continuar con la construcción del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, anunció hoy que, luego de un trabajo articulado y técnico con el Ministerio de Hacienda se obtuvo el préstamo soberano con el Banco Mundial por $100 millones de dólares.
“El Ministerio de Hacienda nos dijo, la Empresa de Acueducto tiene la capacidad y la solidez financiera de respaldar con esos convenios de cofinanciación que son nuestra contragarantía, un crédito por $100 millones de dólares”, destacó Avendaño.
La PTAR Canoas es el segundo proyecto más grande de este tipo en Latinoamérica y la número 12 en el mundo. Tendrá la capacidad de tratar el 70 % de las aguas residuales de la capital del país y el 100 % de la zona urbana de Soacha, contribuyendo con el saneamiento del río Bogotá.