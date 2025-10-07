Acueducto de Bogotá recibe visto bueno de MinHacienda para adquirir créditos para la PTAR Canoas

Bogotá D.C

El Ministerio de Hacienda otorgó el permiso a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de adquirir un préstamo con el Banco Mundial para continuar con la construcción del Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.

La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, anunció hoy que, luego de un trabajo articulado y técnico con el Ministerio de Hacienda se obtuvo el préstamo soberano con el Banco Mundial por $100 millones de dólares.

“El Ministerio de Hacienda nos dijo, la Empresa de Acueducto tiene la capacidad y la solidez financiera de respaldar con esos convenios de cofinanciación que son nuestra contragarantía, un crédito por $100 millones de dólares”, destacó Avendaño.