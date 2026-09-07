Por tercer año consecutivo Antioquia es líder de Obras por Impuestos en el país

Medellín

La Gobernación de Antioquia destacó que este departamento, por tercer año consecutivo, es el líder en Obras por Impuestos a nivel nacional.

Al finalizar las opciones dispuestas por este mecanismo para el año 2026, Antioquia logró la aprobación de 20 proyectos por medio de la opción de fiducia y 8 proyectos bajo la opción de convenio.

¿Qué es Obras por Impuestos?

Este mecanismo permite canalizar los recursos de las entidades contribuyentes hacia las inversiones estratégicas en territorios priorizados por el gobierno nacional, tanto las Zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o municipios PDET como las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado, o territorios ZOMAC.

Esta estrategia permite que las empresas puedan destinar parte del pago de su impuesto de renta y complementarios a la ejecución de proyectos de impacto económico y social.

En Antioquia, durante la actual Administración Departamental, se han movilizado cerca de un billón de pesos mediante este mecanismo, con iniciativas que benefician a 55 municipios ZOMAC y PDET, priorizados por sus condiciones de vulnerabilidad.

Recursos que se invertirán

En total, en los proyectos de la opción Fiducia, se invertirán 263 mil 595 millones de pesos que fueron viabilizados, mientras que bajo la opción de convenio, que está pendiente de aprobación, se invertirán cerca de 62 mil 208 millones de pesos.

Son en total 28 iniciativas por un valor que asciende a los 325 mil 803 millones de pesos, que equivalen al 28,4 por ciento del cupo nacional dispuesto para este mecanismo.

Entidades que lideran las iniciativas

La Gobernación de Antioquia lidera la lista de entidades proponentes con 16 proyectos por 154 mil 545 millones de pesos; los municipios, con 9 proyectos por un valor de 70 mil 76 millones de pesos, están en segundo lugar y las empresas, con 101 mil 181 millones de pesos, están en tercer lugar.

Ever Uribe, gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación de Antioquia, explicó que “bajo el liderazgo del gobernador Andrés Julián, y la articulación entre el sector privado, el Departamento y los municipios, Antioquia se consolida en 2026 como el departamento líder en el país para la viabilización y aprobación de 28 proyectos aprobados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos por cerca de 326 mil millones de pesos”.

¿Qué sectores se impactarán?

Los proyectos mejorarán la calidad de vida de los habitantes del departamento, gracias a su impacto en sectores educativos, desarrollo infantil, infraestructura vial, cultura, agua, saneamiento y gestión del riesgo.

Las estrategias priorizadas en educación pública son 5 con una inversión de 31 mil 462 millones de pesos; para educación pública con los Centros de Desarrollo Infantil se tienen viabilizados 8 proyectos por 59 mil 228 millones de pesos.

En la infraestructura son 5 proyectos por 138 mil 930 millones de pesos; mientras que en salud es un proyecto por 14 mil 686 millones de pesos.

Los proyectos para agua potable y saneamiento básico son dos por 32 mil 306 millones de pesos y para la gestión del riesgo se tienen priorizados 6 proyectos por 33 mil 148 millones de pesos.

En infraestructura cultural, es un proyecto por 16 mil 40 millones de pesos.

Modalidades

Se diferencia la aplicación de Obras por Impuestos en los dos tipos de ejecución: la primera opción es de Fiducia, cuyo plazo para 2026 cerró el 16 de febrero, y la opción Convenio, que cerró el pasado 31 de agosto.

En la opción de Fiducia, la obra se paga directamente con el dinero del impuesto de renta liquidado, mientras que bajo la modalidad de Convenio se financia inicialmente con recursos propios de la empresa.