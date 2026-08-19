Ante el presidente, Antioquia reforzó la propuesta de obras por impuesto para reconstruir el país

Antioquia

Ante el presidente Abelardo De Las Priella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó de manera formal dos propuestas para recaudar dinero que sirva para la reconstrucción del país por el terremoto del 10 de agosto, que dejó miles de casas afectadas y destruidas.

Recordemos que una de las propuestas ya había sido planteada públicamente por Proantioquia y apoyada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Asegura Rendón que con esta iniciativa el recaudo de obras por impuestos será millonario y con esto se podría solucionar la vivienda en el país. La intención es que la empresa privada apoye esta actividad.

“Reconstrucción por impuestos, REXI. ¿Qué quiere decir eso? Colombia puede estar recaudando cerca de 150 billones de pesos al año por renta, pero para obras por impuestos solo está habilitado el 1 %, es decir, un billón 400 mil o un billón y medio. La idea es llevarlo siquiera al 10 por 100, es decir, a 14, 15 billones de pesos por año”.

El mandatario también propuso las obras por regalías, lo que también incluirá a los privados en esta labor que le costará al país una millonaria suma y que en época de déficit fiscal podría ser de gran ayuda para la reconstrucción.

“También le hablamos de hacer obras por regalías, que los contribuyentes de las regalías puedan también dedicarlas. Una vez la nación establezca desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desde los distintos sectores, las necesidades en la reconstrucción, tanto los privados a través de REXI como por regalías, hagan las obras de reconstrucción”.

Destacó que la empresa privada tiene un nivel de ejecución más ágil que el Estado y que por ello se debe hacer uso de esa capacidad, sumada a la económica

Respuesta de Abelardo De Las Espriella

El gobernador manifestó que estas dos propuestas fueron bien recibidas por el primer mandatario y que incluso la administración departamental enviará a un grupo de trabajo con experiencia en estos temas para apoyar la activación del mecanismo de obras por impuestos. Por ahora no está claro cómo se adoptará la medida, pero mediante la figura de estado de emergencia se podría hacer por decreto, pero por ahora se trabaja en la teoría.