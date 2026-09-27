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27 sep 2026 Actualizado 22:04

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14 familias en cinco veredas reportaron daños tras intenso vendaval en Dabeiba, Antioquia

La alcaldía está atendiendo a las familias que reportaron daños en techos y enseres en las veredas Palmichales, Toro, el Rodeo, Antadó, Llanogrande y Chimiadó.

Casas destechadas por fuerte vendaval en Dabeiba- foto German Tuberquia

Casas destechadas por fuerte vendaval en Dabeiba- foto German Tuberquia

Casas destechadas por fuerte vendaval en Dabeiba- foto German Tuberquia
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Dabeiba- Antioquia

La alcaldía del municipio de Dabeiba, en la subregión del Occidente de Antioquia, reportó a la gobernación que está atendiendo una emergencia ocasionada por un fuerte vendaval que afectó varias veredas en la ruralidad.

Según el reporte suministrado, las lluvias acompañadas de vientos huracanados generaron daños en techos y enseres a 14 familias en las veredas Palmichales, Toro, el Rodeo, Antadó, Llanogrande y Chimiadó. Donde la administración municipal ya está atendiendo con la coordinación de la gestión del riesgo, que está entregando ayudas para la reparación de los techos mientras se avanza en la caracterización de los daños de los enseres.

De manera particular, en esa zona las comunidades estaban a la expectativa de que lloviera pronto para beneficiar los cultivos como el café, pero el aguacero no solo refrescó la tierra, sino que levantó los techos. Por ahora, la comunidad, mediante los denominados convites, está trabajando en las casas destechadas. La alcaldía está atendiendo a las familias que reportaron daños en techos y enseres en las veredas Palmichales, Toro, el Rodeo, Antadó, Llanogrande y Chimiadó.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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