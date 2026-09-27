El gerente del hospital de Caldas es investigado por presuntas irregularidades en $2.000 millones

CAldas- Antioquia

Juan Carlos Sánchez Fernández es el gerente del hospital público San Vicente de Paúl, a quien la procuraduría le abrió una investigación e indagación previa, ya que se le señala de cometer presuntos actos irregulares que comprometieron 2.400 millones de pesos. Otros funcionarios de la misma entidad también hacen parte del mismo proceso.

Según el ministerio público, el funcionario el pasado 1 de enero de 2025 habría realizado una contratación de 444 millones de pesos sin el consentimiento de la Junta Directiva, lo que, según el reglamento, no estaría permitido. El contrato se firmó con la Corporación Balboa. Esta es solo una de las actuaciones investigadas.

“De otra parte, se indaga a Sánchez Fernández por la presunta contratación, desde enero de 2026, por más de $ 1.600 millones para la compra de equipos biomédicos especializados, los cuales, no estarían en funcionamiento, dado que el hospital no cuenta con el personal requerido para su operación”.

El otro hecho que llamó la atención de la Procuraduría y que le está poniendo la lupa es que el gerente Sánchez Fernández tendría una relación sentimental con la jefe de talento humano del hospital, lo que podría configurarse como un conflicto de intereses y no fue declarado por el funcionario. Esta relación, señala la entidad, estaría beneficiando a la mujer con ausencias sin autorización y, además, la presunta utilización de un vehículo contratado por el centro médico, pero que estaría siendo usado con fines personales.