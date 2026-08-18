Proantioquia propone Reconstrucción por Impuestos, REXI, en las zonas afectadas por el terremoto

Medellín

Más de 70 empresas que participan en la estrategia Obras por Impuestos en el departamento de Antioquia, por medio de Proantioquia, propusieron al Gobierno Nacional que se pueda adelantar una estrategia similar para lograr la reconstrucción de los lugares más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en nuestro país.

Reconstrucción por impuestos

REXI o Reconstrucción por Impuestos permitiría que las empresas aporten sus recursos para atender las necesidades en infraestructura que tienen las zonas más golpeadas por el terremoto en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas.

Según las cifras que tiene Proantioquia, se requiere una intervención por las 11,347 viviendas destruidas, 53,526 viviendas averiadas, 1,819 centros educativos averiados, 179 centros de salud presentan fallas estructurales, 1 puente peatonal caído, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, 44 acueductos se encuentran comprometidos.

¿Quiénes hacen parte de la propuesta?

Las empresas que hacen parte de la estrategia de Obras por Impuestos y que proponen desde Antioquia adelantar la Reconstrucción por Impuestos son cerca de 70 entidades entre contribuyentes potenciales y activos, entre las que se encuentran Grupo Argos, Mineros, EPM, Grupo Bios, ISA, Hidroituango, Isagén, Nutresa, Bancolombia, Sura, Fundación Grupo Social, FODC, con un compromiso decidido por el desarrollo de los territorios más vulnerables.

Proantioquia y los aliados de la Plataforma pusieron a disposición las lecciones y aprendizajes del mecanismo OXI para crear Reconstrucción por Impuestos (REXI); un vehículo alternativo, extraordinario, temporal y focalizado, con una vigencia acotada y un objeto exclusivo: los proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación de los territorios afectados por el sismo.

No se modificaría Obras por Impuestos.

La nueva estrategia para la reconstrucción no interferirá en la plataforma de Obras por Impuestos, pero sí priorizará los sectores y municipios más afectados por el sismo de la semana anterior en Colombia.

¿Cómo se adelantaría la estrategia?

A partir de la experiencia, se crearía una categoría territorial nueva y transitoria denominada Zonas de Reconstrucción y Reactivación (ZRR), donde estén los municipios afectados por el sismo con daños certificados en infraestructura, vivienda, educación, salud, agua, saneamiento, conectividad o productividad.

Posteriormente, se debería establecer un cupo CONFIS especial para habilitar una bolsa de recursos amplia que permita hacer proyectos urgentes para la reconstrucción y recuperación de las zonas más afectadas por el sismo.

Se requiere también definir sectores de necesidades básicas, para habilitar infraestructura social pública como colegios, hospitales, puestos de salud, vivienda de interés prioritario, infraestructura básica como acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento y conectividad con las vías, puentes, caminos rurales, infraestructura digital.

Para lograr la ejecución de esta estrategia se requiere el título valor con indexación en el tiempo, seguridad jurídica y negociabilidad con el fin de que los recursos no pierdan su valor.

Se requiere, de manera adicional, crear un equipo técnico especializado para aprobación ágil de proyectos y que se incluyan gastos de preinversión, articulando con el Departamento Nacional de Planeación, ministerios y la Agencia de Renovación del Territorio, que permita revisar proyectos ya existentes aplicables a zonas afectadas por el terremoto.

Una ejecución pronta en el tiempo

Para lograr un impacto mayor en la atención de esta emergencia, se requeriría agilizar el modelo de viabilización con términos acotados de máximo 20-30 días para lograr la agilidad que requiere el mecanismo para el impacto en los municipios afectados por la emergencia.