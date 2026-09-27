En Briceño, el Ejército halló explosivos de las disidencias mezclados con fibra de vidrio y ácidos

Briceño-Antioquia

El Ejército reportó el hallazgo de otra caleta con explosivos que pertenecería a las disidencias que delinquieron en Briceño hasta el mes de agosto. Al parecer, fue del frente 36 de alias “Calarcá” y que en Antioquia comanda alias “Chejo”.

La Fuerza de Despliegue Rápido de la Séptima División del Ejército ubicó en la vereda El Roblal de Briceño, en el Norte de Antioquia, un depósito con explosivos. En el sitio encontraron “una cantina metálica con 50 libras de explosivos en su interior, 2 timbos plásticos con 80 libras de explosivos, 25 recipientes con pólvora, cada uno con 100 gramos”, reportaron las tropas.

Lo que más llamó la atención de este reciente hallazgo es que estos explosivos estaban alterados con fibra de vidrio y grapas metálicas para generar mayor daño a las personas afectadas. Principalmente la fuerza pública que adelanta acciones ofensivas en ese territorio contra el Clan del Golfo, ya que por ahora solo está ese grupo ante la negociación de alias “Primo” Gay cuando era cabecilla del frente 5to y quien custodiaba esas caletas, que recordemos pretendía entregar a sus nuevos aliados. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada para eliminar el riesgo en el que también ponían a la población civil.

“Estas prácticas representan un grave riesgo para la población civil y la Fuerza Pública y podrían constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, agregó el Ejército.