Dos personas sufrieron complicaciones médicas durante la Mataron de Medellín

Medellín

Este domingo se llevó a cabo la Maratón Medellín con la participación de cuentos de personas. Todo transcurría con normalidad, pero una situación de salud de dos participantes que tuvieron complicaciones de salud activó al equipo médico que acompañaba la jornada deportiva.

En su cuenta de X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que las personas que sufrieron el percance son una mujer de 20 años que presentó paro cardiaco y un hombre de 39 años que convulsionó por antecedente de epilepsia.

“Fueron trasladados a centros asistenciales y están siendo atendidos con urgencia. Un abrazo para su familia y amigos. Orando por su recuperación”, escribió el mandatario en su red social X.

Comunicado de la Organización

Mediante la información oficial se indica que la joven de 20 años estaba participando en la categoría 21k y sufrió la complicación. Su pronóstico es reservado.

“fue atendida oportunamente por el personal médico y asistencial dispuesto para la competencia, así como por una profesional de la salud que se encontraba participando en la carrera. Posteriormente, fue trasladada a un centro hospitalario”.

En cuanto al hombre de 39 años que participaba de la carrera 42k, fue atendido de manera oportuna y su condición de salud es estable.

“En ambos casos se activaron los protocolos de atención establecidos y se brindó la asistencia médica correspondiente. En este momento, acompañamos a sus familias y seres queridos, respetando su privacidad y la información que, de acuerdo con su evolución y criterio médico, pueda ser comunicada”, agregaron los organizadores.