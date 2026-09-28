En Medellín, una mujer fue capturada con uniformes de EPM y prendas de la policía y el Ejército

Uniformes de la policía, el ejército y EPM incautados a una mujer en Medellín-- foto Cuarta Brigada

Medellín

En el corregimiento de Santa Elena, oriente de Medellín, la Policía, la Fiscalía y el Gaula Metropolitana capturaron a una mujer que, según la investigación, haría parte del Clan del Golfo, subestructura Gener Morales.

Según la Cuarta Brigada, la detenida tenía en su poder prendas de la fuerza pública como la policía y el Ejército y uniformes de EPM y empresas contratistas de la misma. Al parecer, eran utilizados para facilitar el accionar delictivo de los integrantes del grupo. También se le incautaron varias armas de menor letalidad como: “Un rifle, un revólver, dos pistolas traumáticas, 42 cartuchos traumáticos, cuatro radios, un escáner de comunicaciones, un celular, un chaleco balístico, intendencia”, explicó en su cuenta de X.

La detenida también tenía otros elementos como binoculares, las denominadas esposas, armas cortopunzantes como navajas y una placa de carro.

La mujer y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización, además de buscar determinar en qué actividades concretas fueron utilizadas las prendas de la fuerza pública y la empresa de servicios públicos de la capital antioqueña.