La alcaldesa de Bello denuncia que recibió una amenaza de muerte mediante las redes sociales
La mandataria asegura que ya puso en conocimiento de las autoridades sobre esta intimidación y señala que podría tener una hipótesis sobre las razones de la intimidación.
Bello- Antioquia
La alcaldesa del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, denunció que fue víctima de una amenaza de muerte que le enviaron a una red social oficial de la administración. La mandataria manifiesta que tiene una hipótesis de dónde podría provenir la intimidación.
La mandataria Lorena González manifestó que al chat de la cuenta de Instagram de la secretaria de Medio Ambiente de la alcaldía, un usuario identificado como Jajjajajjajaja.jas escribió el mensaje: “Deja de subir mierda y ayuda a los animales, alcaldesa put… de mier… te vamos a matar”, dice la intimidación. Ante esto, la alcaldesa manifestó.
“El próximo martes se realizará la audiencia en la inspección de medio ambiente con el ciudadano señalado como agresor de los 2 perros en la unidad residencial Paisajes. Allí él deberá responder por sus actuaciones. 2º, he pedido a las partes competentes que se apliquen las disposiciones de la ley Ángel con todo el rigor”, aseveró la funcionaria.
La denuncia del presunto maltrato animal se denunció el pasado 1 de septiembre y lo señalan de presuntamente agredir a sus mascotas un perro pitbull y a un husky. Hechos que son los mencionados por la mandataria.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...