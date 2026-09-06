La alcaldesa de Bello denuncia que recibió una amenaza de muerte mediante las redes sociales

Bello- Antioquia

La alcaldesa del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, denunció que fue víctima de una amenaza de muerte que le enviaron a una red social oficial de la administración. La mandataria manifiesta que tiene una hipótesis de dónde podría provenir la intimidación.

La mandataria Lorena González manifestó que al chat de la cuenta de Instagram de la secretaria de Medio Ambiente de la alcaldía, un usuario identificado como Jajjajajjajaja.jas escribió el mensaje: “Deja de subir mierda y ayuda a los animales, alcaldesa put… de mier… te vamos a matar”, dice la intimidación. Ante esto, la alcaldesa manifestó.

Imágen de la intimidación que denunció la alcaldesa de Bello- foto alcaldía Ampliar Imágen de la intimidación que denunció la alcaldesa de Bello- foto alcaldía Cerrar

“El próximo martes se realizará la audiencia en la inspección de medio ambiente con el ciudadano señalado como agresor de los 2 perros en la unidad residencial Paisajes. Allí él deberá responder por sus actuaciones. 2º, he pedido a las partes competentes que se apliquen las disposiciones de la ley Ángel con todo el rigor”, aseveró la funcionaria.

La denuncia del presunto maltrato animal se denunció el pasado 1 de septiembre y lo señalan de presuntamente agredir a sus mascotas un perro pitbull y a un husky. Hechos que son los mencionados por la mandataria.