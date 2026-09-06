Denuncian el lanzamiento de un explosivo entre Segovia y sur de Bolívar que afectó varias viviendas

Segovia - Antioquia

Según la denuncia de las comunidades rurales que habitan las veredas Mina Nueva y El Paraíso, cerca del mediodía un artefacto explosivo de alto poder cayó muy cerca de los caseríos y afectó entables mineros y varias viviendas.

Según la denuncia, este artefacto cayó a unos 50 metros de las viviendas, entre ellas el barrio Chino. Este hecho generó bastante temor entre las comunidades que aún no tienen claro quién es el responsable de este artefacto que dejó un cráter considerable, pero manejan una hipótesis y que presuntamente fue un artefacto lanzado desde alguna base militar cercana, ya que en la zona ha habido combates entre ilegales. Así lo manifiesta un líder de la zona en un video difundido por Cahucopana.

“Al parecer, fue un artefacto explosivo lanzado desde la modalidad del batallón. Creo que es un mortero de precisión que lanzarlo desde algunas partes del batallón. Puede ser desde el batallón de cebolla o el batallón del bagre, la cual le ha afectado un entable minero que tenemos aquí en la comunidad, y hasta esos metros está el barrio chino, que también hace parte de la jurisdicción de la vereda El Paraíso, y que ha afectado emocionalmente, y hay mucho miedo y zozobra entre la comunidad”, dice el líder.

Caracol Radio consultó al ejército, que negó dicha acusación y recalcó que este domingo no han tenido actividades operativas, ni ejercicios militares cercanos al lugar donde se denunció la detonación de artefacto.

Lo confirmado hasta el momento es que la situación que puso en riesgo a la población civil sí ocurrió, como ha quedado evidenciado en videos que ha publicado la misma comunidad.

Por ahora, este hecho está siendo investigado por las autoridades para un pronunciamiento oficial y esclarecer qué realmente ocurrió con esta detonación.