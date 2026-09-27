Para proteger la biodiversidad, se restringió el ingreso durante un año al Cerro Plateado en Salgar

Salgar- Antioquia

El Cerro Plateado, ubicado en el municipio de Salgar, en el suroeste de Antioquia, es reconocido por ser una reserva forestal de bosque y páramo. Además de ser bastante utilizado por senderistas del departamento por su grado de dificultad, lo que ha sobrecargado el territorio, poniendo en riesgo la biodiversidad de la zona.

Esta es una imponente montaña con una altitud de 3.742 metros sobre el nivel del mar y está ubicada en el área protegida Distrito de Manejo Integrado La Cuchilla Cerro Plateado - Alto de San José. Ante la cantidad de personas que la visitan, Corantioquia decidió restringir el ingreso para todo el público durante un año.

“Tiempo del cual la corporación, conjuntamente con el municipio de Salgar, adelantará los estudios necesarios de capacidad de carga que permitan determinar cuáles serán las acciones que continuaremos implementando a fin de levantar esta restricción. Imponemos esta restricción con el fin de garantizar el cuidado de los recursos naturales renovables que existen al interior de nuestras áreas protegidas”, manifestó Arbey Osorio, Director General (e) de Corantioquia.

No cumplir con las restricciones puede acarrear sanciones económicas y procesos legales por afectación a los recursos naturales, agregó. Además, informó que se mantiene la misma prohibición para la Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará, donde el pasado viernes impidieron el ingreso de un grupo de turistas.