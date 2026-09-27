Dos muertos y un herido deja el colapso de un muro en una caseta comunal de la zona rural de Ituango

Fallecidos por el colapso del muro de la caseta comunal en la vereda Pascuitá de Ituango- foto cortesía

Ituango- Antioquia

Este domingo se registró una emergencia en la zona rural del municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia, que dejó dos personas fallecidas y una más herida. La comunidad se encontraba llevando a cabo unas actividades comunitarias cuando ocurrió la situación. Los fallecidos son Luis Andrés García y Yevinson Andrés Correa.

Según el reporte del comandante de bomberos de Ituango, Jairo Calle, la comunidad de la vereda Pascuitá les manifestó que estaba reunida en torno a la caseta comunal cuando una pared de esta sede colapsó, lo que generó pánico entre los campesinos. De inmediato, la comunidad reportó la emergencia a los bomberos, que se trasladaron al sitio con una camioneta de reacción rápida y la ambulancia del hospital local.

“Quedaron atrapadas inicialmente 3 personas. La misma comunidad removió los escombros superficiales; se quedaron atrapando las personas, sacaron dos personas heridas y una quedó muerta en el incidente”.

El socorrista agregó que, luego del rescate de los dos heridos, uno falleció sin que pudiera llegar la ambulancia debido a lo alejada que está la vereda del área urbana de Ituango. Mientras que el sobreviviente fue llevado al hospital con lesiones que no comprometen su vida.

De manera preliminar, Edison Avilés, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo de Ituango, explicó lo que pudo haber ocasionado la emergencia.

“El muro se cayó. Lo que nos dicen es que habían colocado un plástico para tapar algo, sostenido del muro; el plástico se llenó de agua y eso hizo que el muro se diera. Entonces, eso es lo que nos dice la gente”.

Por ahora, las autoridades están investigando lo que habría ocasionado la citación, mientras que la comunidad pasó de una jornada recreativa al luto por la muerte de dos de sus habitantes.