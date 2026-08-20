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20 ago 2026 Actualizado 21:57

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Medellín y Antioquia plantean modelo financiero para recuperar zonas afectadas tras el sismo

La medida busca que empresas públicas y privadas destinen parte de sus impuestos a proyectos de vivienda, salud y vías en las zonas golpeadas.

Foto: Alcaldia de Medellín

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Santiago Solórzano

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó un balance de su reunión con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Abelardo de la Espriella. Durante el encuentro, plantearon ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para canalizar recursos públicos y privados hacia la reconstrucción de vivienda, educación, salud y vías.

La iniciativa busca aprovechar la declaración de emergencia económica emitida por el Gobierno Nacional para reglamentar procedimientos excepcionales. De esta forma, las empresas podrían destinar parte de su impuesto de renta a proyectos prioritarios, acelerando la recuperación de las zonas afectadas sin depender únicamente de la capacidad presupuestal del Estado.

Impacto financiero y mecanismos para movilizar inversión pública y privada

La propuesta invita a participar a compañías públicas y privadas de todo el país, evaluando además alternativas sobre tributos como predial e Industria y Comercio. Asimismo, se planteó la creación de una fiducia transparente para administrar donaciones y garantizar la trazabilidad de los recursos.

Más información

Envío de expertos y contingentes técnicos al Eje Cafetero

Medellín ha respaldado la atención de la emergencia con el envío continuo de personal capacitado a las áreas impactadas. A la fecha, 81 profesionales —entre bomberos e ingenieros— han brindado asistencia técnica directa en los municipios más golpeados por el sismo.

Adicionalmente, en alianza con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y Camacol, se seleccionó a 22 ingenieros con experiencia en reconstrucción dentro de 123 postulados. Este nuevo grupo viajará este viernes 21 de agosto al Eje Cafetero para sumarse a las labores en territorio.

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