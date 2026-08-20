Medellín y Antioquia plantean modelo financiero para recuperar zonas afectadas tras el sismo

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó un balance de su reunión con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Abelardo de la Espriella. Durante el encuentro, plantearon ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para canalizar recursos públicos y privados hacia la reconstrucción de vivienda, educación, salud y vías.

La iniciativa busca aprovechar la declaración de emergencia económica emitida por el Gobierno Nacional para reglamentar procedimientos excepcionales. De esta forma, las empresas podrían destinar parte de su impuesto de renta a proyectos prioritarios, acelerando la recuperación de las zonas afectadas sin depender únicamente de la capacidad presupuestal del Estado.

Impacto financiero y mecanismos para movilizar inversión pública y privada

La propuesta invita a participar a compañías públicas y privadas de todo el país, evaluando además alternativas sobre tributos como predial e Industria y Comercio. Asimismo, se planteó la creación de una fiducia transparente para administrar donaciones y garantizar la trazabilidad de los recursos.

Envío de expertos y contingentes técnicos al Eje Cafetero

Medellín ha respaldado la atención de la emergencia con el envío continuo de personal capacitado a las áreas impactadas. A la fecha, 81 profesionales —entre bomberos e ingenieros— han brindado asistencia técnica directa en los municipios más golpeados por el sismo.

Adicionalmente, en alianza con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y Camacol, se seleccionó a 22 ingenieros con experiencia en reconstrucción dentro de 123 postulados. Este nuevo grupo viajará este viernes 21 de agosto al Eje Cafetero para sumarse a las labores en territorio.