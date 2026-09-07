Fenoge aprueba aumento de $15 millones a su nueva directora en medio de recorte del gasto público

caracol.investiga@caracol.com.co

En plena crisis fiscal y a pesar de los múltiples llamados del presidente Abelardo de la Espriella para recortar drásticamente el gasto público, el Comité Directivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) acaba de aprobar un aumento salarial de más de 15 millones de pesos mensuales para su nueva directora.

Durante una sesión extraordinaria celebrada el 14 de agosto y presidida por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, se eligió a la abogada Melba Rocío Pérez como la nueva directora ejecutiva del Fenoge. Además, se le asignó una remuneración mensual de 52 millones de pesos más IVA, es decir, 61.880.000 pesos.

La suma es 32,2% más alta que la que recibía su antecesor, Brayan Giraldo, suspendido por la Procuraduría General de la Nación y quien ganaba 46,8 millones al mes, gracias a un aumento del 23% ordenado en febrero. Esto quiere decir que, en apenas seis meses y mientras varios sectores se lamentaban por que el salario mínimo había aumentado 23%, el Comité Directivo del Fenoge elevó en un 68,5% los honorarios de su director. Entre febrero y agosto, estos pasaron de 36,7 millones a 61,8 millones de pesos.

El nuevo contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito por Pérez y por María Fernanda Jaramillo, vicepresidenta Comercial de Fiduprevisora —representante del consorcio que administra los recursos del Fenoge—, garantiza que la exconsultora del Banco Mundial recibirá 282,5 millones de pesos en lo que resta del año.

Esto se produce en medio de los afanes de la administración De la Espriella por recortar el gasto público de este año en 21,9 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha advertido que “todo el mundo tiene que poner una parte de sacrificio”. De hecho, el Fenoge ya empezó a apretarse: en los cuatro días transcurridos entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto, nueve personas accedieron a terminar anticipadamente sus contratos de prestación de servicios. La medida cobijó a María de los Ángeles Martínez, secretaria privada de Brayan Giraldo.

La circular que no fue tenida en cuenta

Todo el personal que labora en el Fenoge tiene calidad de contratista, incluida su directora. La circular interna 007 del 21 de noviembre de 2025 reglamentó los honorarios que pagaría esta entidad durante 2026. El documento, firmado por la entonces directora, Ángela Álvarez, estableció como tope la suma de 45.510.360 pesos mensuales, IVA incluido.

Conocedor de esa limitante, las directivas del Fenoge dejaron constancia en el acta de su sesión extraordinaria de que esa circular no le resultaba aplicable, “en la medida en que fue expedida por la Dirección Ejecutiva del Fondo y la competencia para la designación y definición de la remuneración del director ejecutivo corresponde de manera exclusiva al Comité Directivo”, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo.

Aclarado eso, procedieron a definir como remuneración mensual la suma de 52 millones de pesos más IVA. En el acta de la reunión no se encuentra ningún argumento que justifique esa cifra ni referencia alguna a los honorarios que se venían pagando desde febrero.

Sesenta minutos de deliberación

Una hora le bastó al Comité Directivo para darle luz verde a la hoja de vida de Melba Rocío Pérez, de la que se destacó, entre otras cosas, que es abogada especializada en Derecho de los Negocios y que cuenta con un MBA. Su experiencia profesional supera los 28 años, de los cuales 21 corresponden al sector minero-energético, en empresas como XM, Isagén e Internexa. Un perfil muy distinto al de la persona que reemplaza, Brayan Giraldo, ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial.

La designación y los honorarios de Pérez fueron aprobados en forma unánime por los cuatro asistentes: la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien trabajó con ella en XM; Eulogio Solarte, viceministro (e) de Energía; Nathalia Succar, secretaria general del Ministerio, y Rafael Fragozo, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Ninguno presentó observaciones.

Una curiosidad del acta número 82 del Comité Directivo del Fenoge es que habla de cinco votos de aprobación, uno más que el número de personas presentes. La explicación es que este grupo está conformado por cinco funcionarios y Eulogio Solarte ocupó ese día dos lugares, el del viceministro —en calidad de encargado— y el del director de Energía del Ministerio.

Necesitamos a alguien altamente calificado: Minenergía

En respuesta a esta Unidad Investigativa, el Ministerio de Minas y Energía reconoció que el contrato actual supera los valores percibidos por los directores anteriores, pero insistió en que el Comité Directivo tiene las competencias para definir las condiciones económicas de ese cargo.

En cuanto a la austeridad exigida desde la Presidencia, la cartera dirigida por la ingeniera electricista María Nohemí Arboleda argumenta que contar en la dirección del Fenoge con una persona “altamente calificada”, como Pérez, es necesario “para cumplir rigurosamente con la obligación de administrar los recursos con eficiencia y responsabilidad”.

Según el Ministerio, el compromiso con un gasto austero “se refleja también en las acciones de revisión y control que se vienen adelantando en contrataciones por más de 407.000 millones de pesos”. Y asegura que sólo en el Fenoge se han suspendido contratos por más de 216.000 millones. Esta cifra incluye los 165.492 millones del proceso para instalar y operar paneles solares en áreas urbanas del país, por el que terminó suspendido e investigado el director Brayan Giraldo, y que finalmente fue cancelado.