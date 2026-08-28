Universidad del Catatumbo: la obra está prácticamente lista pero no hay quien la opere

La Universidad del Catatumbo está prácticamente lista para recibir estudiantes, después de 20 meses de construcción, pero no puede entrar en operación porque el proyecto de ley que la crea nunca se aprobó.

En el país de los renders, donde se planea más de lo que se ejecuta, la paradoja de este proyecto es tremenda: hay una impresionante infraestructura construida y una región que clama por educación superior, pero no hay universidad.

Se suponía que la del Catatumbo sería la primera universidad pública de esta región —conformada por 11 municipios, azotada por la violencia armada y con una de las coberturas de educación superior más bajas del país—, pero los obreros fueron más eficientes que los congresistas y hoy hay un moderno edificio sin una ley que respalde su funcionamiento.

De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que encargó la infraestructura a un costo de 34.000 millones de pesos, esta será entregada por el constructor a mediados de septiembre. Si la ART y el Fondo Paz —la cuenta del DAPRE que aportó los recursos— la reciben a satisfacción, estos a su vez se la entregarán a la Alcaldía de El Tarra, el municipio de Norte de Santander donde se levantó la obra.

La responsabilidad del Congreso en el ‘limbo’ de la universidad

El proyecto que hoy está en el aire surgió de los Pactos Territoriales con el Catatumbo y tomó impulso en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Gustavo Petro se comprometió con la comunidad a hacer realidad una universidad pública que permitiera a los jóvenes de la región acceder a educación superior sin trasladarse a otras ciudades.

Sin embargo, los trabajos físicos comenzaron mucho antes del inicio del trámite de la ley que se necesita para crear una universidad pública. Mientras que el terreno se adquirió en junio de 2023 y los estudios y diseños comenzaron en diciembre de ese mismo año, el respectivo proyecto legislativo se radicó apenas en febrero de 2025: un desfase de 14 meses.

Eduard Sarmiento, exrepresentante a la Cámara por el Pacto Histórico y uno de los padres de la iniciativa, explicó a la Unidad Investigativa de Caracol Radio que la demora obedeció a la necesidad de alcanzar acuerdos con la comunidad sobre la estructura de gobierno de la futura institución. Al final, lo que se planteó fue una universidad con autonomía administrativa, financiera y académica, y con un consejo directivo propio, encabezado por el Ministerio de Educación.

Luego de superar en la Cámara de Representantes dos de los cuatro debates requeridos, fue aprobada por la Comisión Cuarta del Senado el pasado 3 de junio, apenas 17 días antes del final de la legislatura. La ponencia para el último debate se publicó el 10 de junio, pero nunca se logró su agendamiento. El proyecto finalmente fue archivado el 20 de junio, en medio de la intensa campaña presidencial.

Como es natural, el Pacto Histórico pretende revivirlo con el mismo articulado, aunque no está claro que cuente con suficiente respaldo político. El senador Iván Cepeda, líder de la bancada, confirma que lo apoyarán. Los senadores Lidio García, del Partido Liberal, y Alfredo Deluque, de La U, también manifestaron su disposición a respaldarlo, aunque condicionada al cumplimiento de ciertos criterios técnicos y financieros, y a que haya acuerdo sobre su contenido.

El representante Hernán Cadavid, uno de los más influyentes del Centro Democrático, expresó reservas sobre la composición del consejo directivo de la universidad y sobre su presupuesto. Y el senador Ariel Ávila, de los verdes, dijo que respaldaría una universidad completamente pública y sin coadministración de universidades locales que, según su planteamiento, pueden estar permeadas por la política.

Más de un mes después de su instalación, el nuevo Congreso ni siquiera ha radicado un proyecto para crear la Universidad del Catatumbo. Mientras tanto, los potenciales alumnos ven cómo (queda listo ante sus ojos el edificio, pero sin poderlo utilizar) le dan los últimos toques al moderno edificio.

Prestarle el edificio a la UIS, la otra opción que está cruda

Ante la inminente entrega de las instalaciones, surge otra posibilidad: que una universidad ya existente utilice la infraestructura. La primera llamada a hacerlo es la Universidad Industrial de Santander (UIS), que durante el gobierno Petro suscribió un convenio con el Ministerio de Educación para estudiar la oferta académica que requiere el Catatumbo y elaborar los documentos maestros para registrar los programas.

La institución ha manifestado interés en utilizar las instalaciones para evitar que queden abandonadas. No obstante, el rector Hernán Porras le confirmó a Caracol Radio que aún no hay ningún compromiso firmado para recibir en préstamo la infraestructura. Antes tendría que producirse la entrega formal de las instalaciones a la Alcaldía de El Tarra. Solo después la universidad podría evaluar las condiciones jurídicas, administrativas, académicas y financieras de una eventual operación.

Y hay un detalle fundamental: si la UIS llegara a utilizar el edificio, no estaría administrando la Universidad del Catatumbo, que todavía no existe como entidad jurídica. La infraestructura sería utilizada para ampliar la oferta académica de la propia UIS. En otras palabras, podría haber estudiantes y profesores en el edificio, pero no existiría allí la universidad pública autónoma que se le prometió a la región.

El Ministerio de Educación aún no sabe qué hacer con la obra

El futuro de la nueva infraestructura depende, en buena medida, de lo que decida el Ministerio de Educación. En todo caso, la UIS o cualquier otra institución educativa, estatal o no, deberá tener el visto bueno de la cartera para operar allí.

El viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera —nieto del fundador de la Universidad Sergio Arboleda—, dijo que se conformó una mesa técnica que estudiará a fondo el proyecto, pero no dio detalles sobre su conformación. A partir de sus conclusiones, se tomarán decisiones.

“Es indispensable revisar y subsanar algunos aspectos del proceso, así como verificar integralmente el cumplimiento del marco jurídico aplicable, las condiciones de legitimidad y la pertinencia de la oferta académica frente a las necesidades sociales, productivas, culturales y territoriales del Catatumbo”, subrayó.

Caracol Radio también consultó a la ministra Viviane Morales, quien respondió que “se examinará el tema y se tomarán las decisiones en su momento”. El problema es que el momento ya llegó.

La realidad es que la infraestructura, que costó más de 34.000 millones de pesos, está terminada y en fase de revisión, pero hoy no puede comenzar a ser operada porque no existe en la legislación vigente, y tampoco se ha llegado a ningún compromiso para que alguna institución educativa reciba las instalaciones en préstamo.

La gran incógnita es qué hará el gobierno de Abelardo de la Espriella con una obra que fue concebida para llevar educación superior a una región que la necesita con urgencia. Según cifras del DANE correspondientes a 2023, la tasa de cobertura bruta en educación superior para jóvenes de 17 a 21 años en el Catatumbo es de apenas el 1,5%, una de las más bajas del país.

Las características del megaproyecto

La Universidad del Catatumbo está compuesta por 11 aulas con capacidad de 25 estudiantes, 1 aula para 40 estudiantes, 3 aulas de tecnología para 25 estudiantes cada una; 1 sala de estudio con capacidad de 16 alumnos, 1 espacio múltiple con capacidad de 50 estudiantes y 1 área de coworking con capacidad de 18 alumnos.

También cuenta con canchas deportivas y parqueaderos. Se espera que su infraestructura sirva a 627 estudiantes inicialmente. Más adelante se proyecta una fase dos del proyecto.

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