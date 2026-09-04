Rusia reitera voluntad de cooperar con Colombia para reparar helicópteros Mi-17

La embajada rusa criticó los ‘fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad de los helicópteros’ con ayuda de ‘contratistas no autorizados’. (Foto: Caracol Radio / Archivo / Cortesía Embajada de Rusia en Bogotá)

La Embajada de Rusia en Bogotá publicó un comunicado en la que reitera “que la Parte Rusa siempre ha mostrado la voluntad de garantizar a las autoridades colombianas la reparación y el mantenimiento necesarios para” los helicópteros Mi-17.

En el documento recuerdan que ‘los fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad de los helicópteros parados con ayuda de contratistas no autorizados de terceros países no brindaron solución alguna’.

La Embajada recuerda que esta negativa a la parte rusa resultó en riesgo de pérdida de ‘enormes recursos financieros y conllevaron procesos penales contra los involucrados’.

Bajo esta situación, quedan en riesgo de pérdida ‘grandes sumas de dinero invertidas en la compra de los helicópteros, así como los recursos destinados a la construcción del centro de reparación y mantenimiento de los Mi-17 en Tolemaida’.

En contexto: Rusia: Colombia sigue sin acordar reparación de helicópteros Mi-17

Este proceso, que nunca concluyó, suma fondos de casi 90 millones de dólares.

La Embajada recuerda que ‘las únicas compañías autorizadas para prestar servicios de reparación de alta calidad y con garantía para los helicópteros rusos Mi-17 son aquellas certificadas por el fabricante’ y que en este caso se refiere al Centro Nacional de Fabricación de Helicópteros M.L.Mil y N.I.Kamov.

¿Por qué se frenó el mantenimiento de los Mi-17 en Colombia?

En diálogo con el medio ruso Izvestia, el entonces embajador colombiano en Rusia, Héctor Arenas Neira, dijo que las autoridades y los departamentos militares estaban “en contacto para buscar una solución” pero los retrasos se debían a “dificultades logísticas y financieras causadas por la situación geopolítica”.

A principios de 2025, la Embajada rusa confirmó que mantenía contacto con el ministerio de Defensa de Colombia a la espera de que se confirme la reanudación del mantenimiento de la flota de helicópteros.

En ese entonces se informó al ministerio de Defensa la disposición para conversar sobre la reparación de los helicópteros, pero no se recibió respuesta.

Lo que decía el gobierno anterior: Mindefensa confirmó que hay helicópteros del Ejército sin utilizar por falta de repuestos

Años de dificultades

Según la entonces administración Petro, el problema con la reparación de los helicópteros rusos en Colombia comenzó en 2023 bajo la dificultad de hacer transacciones pues Rusia fue ‘desconectada’ del sistema de pagos SWIFT por la guerra en Ucrania.

Adicionalmente, hay sanciones contra Compañía Nacional de Servicios de Aviación (NASC) de Rusia, que fue incluida en la Lista Clinton. Esto implica que si Colombia busca algún tipo de cooperación con esta compañía, podría recibir sanciones secundarias de parte de Estados Unidos.