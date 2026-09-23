Investigador líder del caso ‘Papá Pitufo’ regresa a la Dijín

La Unidad Investigativa de Caracol Radio estableció que el mayor Kevin Castaño, líder de las pesquisas contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, regresará a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).

Después de pasar por el polígrafo, como ordena el protocolo, se reintegrará a esa dependencia luego de desempeñarse durante seis meses como subcomandante de la estación de Policía de la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Aunque todavía no se ha decidido a qué unidad irá, está confirmado que no volverá al Grupo Especial de Investigación Anticorrupción.

Según indicó una fuente enterada del proceso, “se hicieron las verificaciones e investigaciones correspondientes y se logró evidenciar que el oficial no estaba comprometido en hechos contra la transparencia. Por lo tanto, regresa a la Dijín para aprovechar sus competencias y experiencias”.

El oficial había salido de esa Dirección en diciembre del año pasado, como consecuencia del traslado de nueve oficiales ordenado por el general William Rincón, entonces director general de la Policía. Cuatro de ellos estaban ligados a la investigación contra Marín, conocido también como el ‘zar del contrabando’, y fueron enviados a zonas fronterizas con graves afectaciones del orden público.

Castaño fue destinado al Departamento de Policía de Arauca, lo que generó una protesta de la fiscal Nancy Carolina Aponte, de la Dirección Especializada contra la Corrupción. A mediados de enero, la funcionaria judicial le escribió al general Rincón para manifestarle su preocupación por el traslado del “investigador líder” del caso Papá Pitufo, miembro de su equipo, justo cuando estaban por comenzar las audiencias preparatorias del juicio contra cuatro policías señalados de integrar la red del presunto contrabandista.

Unos días antes, el oficial había interpuesto una acción de tutela en la que detalló amenazas en su contra y argumentó que su derecho a la vida se vería menoscabado en Arauca. El 19 de enero, el recurso fue declarado improcedente en primera instancia. Un mes y medio después, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo y le ordenó al director de la Policía dejar sin efecto la medida que cobijaba a Castaño.

Ante la decisión judicial, y a pesar de que esta dispuso que el accionante debía “retornar al puesto que ostentaba antes del traslado, o uno de similares funciones y atributos”, sus superiores optaron por enviarlo a la estación de Policía de la localidad de Los Mártires.

A finales de este mes se reintegrará a la fuerza, luego de una convalecencia por una cirugía en el pie, y volverá a lo que mejor sabe hacer: dirigir investigaciones complejas sobre corrupción, contrabando y delincuencia organizada.

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