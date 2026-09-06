Gobierno anunció Plan de Energía Ya para evitar desabastecimiento: así funcionarán los incentivos

289 muertos y $30 billones en pérdidas: nuevo balance del terremoto en Colombia. Foto: Getty Images / NurPhoto

El presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) anunció la puesta en marcha del Plan de Energía Ya, una estrategia con la que el Gobierno busca evitar un eventual desabastecimiento de energía y reducir los riesgos durante el verano 2026-2027.

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Según el mandatario, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales. La primera establece incentivos para promover el ahorro entre los usuarios.

“Premiaremos el ahorro de energía. Quienes reduzcan su consumo mensual en más de un 10 % frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura; quienes la superen en más de un 10 % tendrán un cobro adicional”, explicó.

El jefe de Estado precisó que los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de este esquema.

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La segunda medida busca garantizar la generación térmica necesaria, preservar las reservas de los embalses y disminuir el riesgo de desabastecimiento durante el periodo de menor disponibilidad hídrica.

El Gobierno también aseguró que la estrategia pretende evitar incrementos desbordados en las tarifas y proteger especialmente a las regiones con mayor exposición al riesgo, entre ellas el Caribe y el Chocó.

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“Puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior”, afirmó De la Espriella.

El mandatario defendió la implementación anticipada de estas medidas y aseguró que el objetivo es actuar antes de que se presente una eventual crisis energética.

“Ahorrar hoy es proteger la energía de Colombia mañana”, concluyó.

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