Melba Pérez, directora de Fenoge, decidió renunciar al incremento de su salario ante revelación

Luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio, revelara que Melba Pérez, directora Ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, iba a recibir un 32% más de remuneración que su antecesor, después de que le aprobaran un aumento de $15 millones para su salario, la funcionaria decidió renunciar al incremento.

A través de un comunicado, Presidencia confirmó que la funcionaria, renunció “de manera libre y voluntaria” al incremento de honorarios que había sido aprobado para su cargo.

Según el Gobierno, la determinación responde a los lineamientos de austeridad y al propósito de conservar los recursos públicos, y garantizar que esten orientados al cumplimiento de las funciones y programas que benefician a los colombianos.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló que la funcionaria recibiría un salario 32,2% más alto que el que recibía su antecesor, Brayan Giraldo, suspendido por la Procuraduría General de la Nación y quien ganaba 46,8 millones al mes, gracias a un aumento del 23% ordenado en febrero.

Sin embargo, este incremento ya no iría ante la decisión de la funcionaria, de mantener la remuneración que se encontraba establecida durante la administración de Gustavo Petro.