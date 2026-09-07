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07 sep 2026 Actualizado 15:03

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Liga Colombiana

¿Quién es el goleador de la Liga colombiana 2026-II? Así está la lucha por el Botín de Oro

La tabla de artilleros del fútbol colombiano es liderada por un volante ofensivo.

Franco Fagundez, jugador de Independiente Santa Fe. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Franco Fagundez, jugador de Independiente Santa Fe. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Franco Fagundez, jugador de Independiente Santa Fe. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
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En medio de un comienzo atípico del campeonato, con varios partidos aplazados, debido a distintas situaciones, entre ellas el temblor que azotó el país el pasado 10 de agosto, la tabla de artilleros del fútbol colombiano es liderada por un volante ofensivo.

El antioqueño Yeison Guzmán, jugador del América de Cali, es el máximo artillero del presente campeonato, registrando seis anotaciones en ocho compromisos disputados. Guzmán tiene dos tantos de ventaja sobre sus principales perseguidores.

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A lo largo del 2026, el volante de 28 años ha convertido 19 goles con el América durante las distintas competencias, aportando también cuatro asistencias, siendo pieza clave en el equipo de b

¿Quiénes persiguen a Guzmán?

El podio lo completan Marlos Moreno, quien ha marcado cuatro tantos en cinco partidos con Atlético Nacional, y John Montaño, también con cuatro anotaciones, pero en seis encuentros disputados con el Deportivo Independiente Medellín.

Detrás de ellos se encuentra un lote de 11 jugadores con 3 tantos convertidos en este certamen, destacando nombres como el de Leonardo Castro, jugador de Millonarios; Franco Fagundez, figura de Santa Fe; Alfredo Morelos, delantero de Nacional, y Dayro Moreno, del Once Caldas y quien es goleador histórico de la Liga y del fútbol colombiano.

Tabla de goleadores de la Liga colombiana 2026-II

Pos.JugadorEquipoGolesPartidos
1.Yeison GuzmánAmérica68
2.Marlos MorenoNacional45
3.John MontañoMedellín46
4.Alfredo MorelosNacional35
5.Andrés SarmientoNacional35
6.Emerson BatallaBucaramanga36
7.Franco FagundezSanta Fe36
8.Ricardo MárquezÁguilas Doradas36
9.Dayro MorenoOnce Caldas36
10.Jaime PerarltaCúcuta Deportivo36
11.Dany RoseroAmérica36
12.Jefry ZapataOnce Caldas36
13.Facundo BonéInternacional de Bogotá37
14.Leonardo CastroMillonarios38
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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