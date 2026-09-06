Presidente De la Espriella anunció nuevas medidas para atención de vivienda tras terremoto en Cali

Visita del presidente de la República a Cuarto de Legua en Cali / Foto: Alcaldía de Cali

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, realizó una jornada de trabajo con las familias afectadas por el terremoto en el sector de Cuarto de Legua, en Cali, donde anunció nuevas medidas para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas.

El mandatario aseguró que el Gobierno Nacional trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca para avanzar en soluciones de vivienda, recuperación económica y atención a las familias damnificadas.

Le podría interesar: Presidente De la Espriella anunció $6.200 millones para recuperar basílica de Buga tras el terremoto

“Finalicé una jornada decisiva de trabajo con la comunidad de Cuarto de Legua, en Cali, articulando esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca para acelerar la reconstrucción y responder con soluciones concretas a las familias afectadas por el sismo. Respaldamos el plan piloto de reconstrucción público-privada liderado por la Alcaldía y, desde el Gobierno Nacional, sumamos medidas estructurales para ampliar su alcance”, dijo el presidente en el sur de Cali.

En el marco de este encuentro hizo varios anuncios; primero, la habilitación del suelo y una mayor densificación urbana en las zonas afectadas, particularmente para los estratos 4, 5 y 6.

Con esta decisión se busca permitir una mayor capacidad de construcción en aquellos sectores donde sea técnica, jurídica y urbanísticamente viable. Según explicó el presidente. Y agregó que los decretos relacionados con la vivienda estarán listos en lo corrido de este mes.

El segundo anuncio se trata de la utilización de 24 viviendas a cargo de la SAE que están listas para ser entregadas a familias damnificadas. “La Sociedad de Activos Especiales, que ustedes saben maneja los bienes incautados al crimen organizado, al narcotráfico, va a habilitar por orden directa mía ya 24 inmuebles que pueden ser habitados por las familias víctimas del terremoto”, dijo el presidente.

Lea también: MinVivienda pide $4 billones adicionales para reconstrucción tras terremoto

Por otro lado, figura Camacol, quien informó al Gobierno Nacional que tiene listas 864 viviendas que podrían convertirse en una solución para las familias damnificadas.

“No tendría sentido alguno tener por un lado familias que necesitan urgentemente una vivienda y por otro cientos de viviendas terminadas que pueden resolver esa situación. Tenemos que unir esas dos puntas y darle a la gente lo que necesita en este momento”, explicó el mandatario; sin embargo, hay que encontrar los mecanismos para que esas viviendas sean habilitadas por medio de subsidios y facilitar el acceso.

Aprovechó la oportunidad el presidente Abelardo De La Espriella para recordar que también es necesaria la recuperación de las empresas, los empleos y todas las actividades económicas que se afectaron por el terremoto; por ello anunció 40 mil millones de pesos a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para apoyar a microempresas, establecimientos comerciales y actividades turísticas del Valle del Cauca. Una de las líneas contempla recursos para recuperación empresarial y crédito a través de Bancóldex.

“Movilizaremos hasta 30.000 millones de pesos para la recuperación empresarial”, dijo. Además, se anunció un cupo de hasta $25.000 millones para microempresas, con plazos de hasta tres años y hasta 12 meses de gracia, según explicó el mandatario. A estos recursos se suman una alianza con la Gobernación del Valle, Infivalle e iNNpulsa.

Con este paquete, el Gobierno busca beneficiar directamente a 1.858 establecimientos afectados, de los cuales 1.658 corresponden a unidades productivas en los municipios y 200 a establecimientos de comercio nocturno.

También el turismo será priorizado con 400 millones de pesos a través de Fontur para apoyar la dotación y recuperación de prestadores y actividades turísticas afectadas.