Doce vallecaucanos representarán a Colombia en el Mundial de Patinaje Artístico

El patinaje artístico colombiano ya tiene definida su nómina para los World Skate Games Asunción 2026 y el Valle del Cauca tendrá 12 representantes en esta competencia mundial, que reunirá a los mejores exponentes de las diferentes modalidades del patinaje sobre ruedas.

La participación de los vallecaucanos comenzará el 7 de octubre, cuando entre en competencia la delegación de patinaje artístico en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, en Asunción.

Entre los nombres destacados de la delegación regional aparecen Brayan Carreño Ceballos y Jeshua Folleco Garzón, quienes estarán acompañados por María Paula Muñoz Marín, Hannah Yosef Castillo Plaza, Geraldine González Mejía, Isabella Salinas López, Juan José Pino Benítez, Juan José Usurriaga Semanate, Sara Lucía Cruz Useche, Gabriela Pinto Ortiz, María Paz Sandoval Pérez y Julián Camilo Luna Mendoza.

La delegación de patinaje artístico contará además con los entrenadores Enrique Demata y Pedro Romero, quienes acompañarán a los deportistas durante su participación en el certamen.

En total, Colombia llevará cerca de 200 integrantes a los World Skate Games Asunción 2026, de los cuales 166 serán deportistas. El país tendrá presencia en diez disciplinas, entre ellas patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey en línea, hockey patín, skateboarding, inline downhill, roller freestyle, skate cross, inline slalom y scooter.

En el patinaje artístico, Colombia tendrá 24 representantes, por lo que los 12 vallecaucanos representan la mitad de los deportistas nacionales que competirán en esta modalidad.

Los World Skate Games se disputarán en Paraguay entre el 2 y el 18 de octubre y tendrán como escenarios el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes, el Distrito CentroCostanera de Asunción y el Cerro Lambaré.

La ceremonia de inauguración está programada para el 2 de octubre, mientras que los primeros colombianos comenzarán a competir el 3 de octubre. Para el patinaje artístico, la acción comenzará el 7 de octubre en la Secretaría Nacional de Deportes.

El certamen reunirá durante 17 días las competencias mundiales de las diferentes modalidades del patinaje y los deportes sobre ruedas, con Colombia como uno de los países participantes.