Fiscalía ocupa 42 bienes de presuntos testaferros de ‘Pacho Herrera’ por cerca de $45 mil millones

Más de 44.900 millones de pesos en bienes que estarían ligados a presuntos testaferros de ‘Pacho Herrera’ quedaron bajo medidas de extinción de dominio en un operativo de la Fiscalía.

En total son 42 activos, entre inmuebles, establecimientos de comercio y una sociedad, que habrían sido utilizados para ocultar recursos y darles apariencia de legalidad.

La investigación apunta a una estructura que habría estado al servicio del extinto narcotraficante del Cartel de Cali Hélmer Francisco Herrera Buitrago, ‘Pacho Herrera’. Según los elementos recopilados por la Fiscalía, para mover y ocultar los activos se habrían utilizado personas y empresas de sectores como el inmobiliario, constructor, financiero, hotelero, aeronáutico, avícola, porcícola, cambiario y de juegos de suerte y azar.

Los operativos se realizaron en Bogotá, Cali, Jamundí, Tuluá y Sonsón, Antioquia.

En Cali, las autoridades ocuparon tres lotes, dos garajes, un local comercial, una sociedad y dos establecimientos de comercio. En Jamundí, uno de los bienes es un inmueble de cuatro pisos donde funcionaba un hotel.

En Tuluá fue ocupado un terreno y en Sonsón quedaron bajo medida siete predios que hacen parte de la hacienda La Porcelana, con una extensión de 1.083 hectáreas.

Los bienes quedaron con medidas de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión mientras avanza el proceso para establecer su relación con las actividades ilícitas investigadas.