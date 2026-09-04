Fedelonjas solicita restablecer subsidios para compra de vivienda en zonas afectadas por terremoto

En el marco del Congreso Nacional Inmobiliario, la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) presentó al Gobierno Nacional, a las autoridades locales, representantes del Congreso de la República y empresas del sector un paquete de nueve propuestas orientadas a reactivar la demanda de vivienda, ampliar el acceso a financiación y reducir la informalidad en el mercado de arrendamiento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el encuentro, el gremio inmobiliario también expresó su solidaridad con las familias afectadas por la emergencia que enfrenta el país tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, que dejó daños en diferentes ciudades y municipios. Como parte de su compromiso con los damnificados, Fedelonjas estableció una alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para invitar a sus agremiados y a los asistentes al Congreso a realizar donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas.

De acuerdo con el presidente de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, el propósito es construir una hoja de ruta que le devuelva dinamismo a una actividad que hoy representa cerca del 9% del PIB nacional. “Desde las empresas del sector inmobiliario tenemos nueve propuestas: unas apuntan a temas operativos, otras a incentivar la oferta y hay una especialmente importante, que es ver cómo reactivamos los subsidios que propone el Gobierno. Creemos que se deben volver los subsidios a la demanda, a través del programa Casa Milagro. Eso nos permitirá reactivar la vivienda VIS y No VIS”, explicó.

En el frente de reactivación y financiación, Fedelonjas planteó cuatro medidas. La primera es el restablecimiento efectivo de los subsidios de Mi Casa Milagro, como instrumento de recuperación de la demanda en los segmentos VIS y No VIS; la segunda es la implementación de un subsidio a la tasa de interés con carácter anticíclico, que reduzca el costo financiero de la compra de vivienda en un ciclo marcado por el aplazamiento de decisiones de los hogares; la tercera es el fortalecimiento del leasing habitacional como vía alterna de acceso para familias con capacidad de pago pero sin cuota inicial acumulada. La cuarta es la reglamentación y el aprovechamiento pleno de la Ley 2434 de 2024, cuyo potencial de facilitación financiera aún no se ha materializado.

Ramírez reiteró que necesario tener reglas estables para invertir, arrendar y habitar. Por eso pidió mantener el tope del canon en el 1% del valor comercial del inmueble y, de manera simultánea, revisar las distorsiones que introduce el uso de avalúos catastrales desactualizados en el cálculo de ese límite. Asimismo, Fedelonjas solicitó tarifas previsibles y proporcionales tras los procesos de actualización catastral, de modo que la modernización del catastro no derive en saltos tributarios que desincentiven la inversión y presionen al alza el canon.

Uno de los problemas que aqueja el sector es la informalidad. Para ello, el gremio reitera que es necesario unificar los requisitos de la matrícula de arrendador en todo el país, hoy dispersos entre distintas autoridades territoriales, y estandarizar las variables del reporte periódico que deben suministrar las personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad.

Fedelonjas también llamó la atención sobre el efecto que la reconstrucción tendrá sobre el mercado de arrendamiento, que genera una presión la demanda de vivienda en arriendo en las ciudades afectadas. Por ello, se propuso que las alcaldías de los municipios afectados y de sus áreas de influencia activen un monitoreo permanente de los cánones y de los precios de los materiales de construcción, junto con mecanismos ágiles de resolución de conflictos entre arrendadores y arrendatarios. La medida busca anticipar comportamientos especulativos que encarezcan el acceso a la vivienda temporal justo cuando los hogares damnificados tienen menor capacidad de negociación.

La agenda del Congreso incluyó además la formalización de la profesión inmobiliaria, la digitalización del sector, las nuevas tendencias del mercado y la discusión sobre el rumbo que debe tomar el desarrollo urbano de las ciudades colombianas.