MinVivienda pide $4 billones adicionales para reconstrucción tras terremoto

Durante el debate de control político, en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda $4 billones adicionales para financiar el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en 16 departamentos del país.

Según el funcionario, los $700.000 millones contemplados actualmente para la cartera en el Presupuesto General de la Nación de 2027 serían insuficientes para atender la emergencia.

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Beltrán hizo el anuncio durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, donde explicó que ya había planteado la necesidad de aumentar los recursos al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

La solicitud formal, según indicó, será presentada en las próximas horas. También pidió al Congreso acompañar la discusión del presupuesto para garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción.

El jefe de la cartera de Vivienda explicó que el Gobierno contempla un plan de atención dividido en tres fases.

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La primera, liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, está concentrada en la atención inicial de los damnificados y la evaluación de los daños.

La segunda, que ya comenzó y tendrá una duración aproximada de nueve meses, busca avanzar en la recuperación y en la entrega de soluciones a las comunidades afectadas.

La tercera etapa estará enfocada específicamente en vivienda y reconstrucción y tendrá una duración estimada de dos años.

Beltrán señaló que el Gobierno trabaja en un plan que no se limite a las viviendas de interés prioritario y social, sino que también contemple a familias de estratos 4, 5 y 6 que perdieron sus viviendas y no tienen acceso a los subsidios habitacionales tradicionales.

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El ministro advirtió además que cinco de los 16 departamentos afectados presentan daños cercanos al 70 %. En el caso de los damnificados de estratos 4, 5 y 6, señaló que el 63 % son mayores de 60 años. Beltrán también indicó que la cifra de $30 billones que se ha mencionado como costo de la reconstrucción aún no está plenamente confirmada, debido a que continúan las evaluaciones de los daños, particularmente en ciudades como Cali y Pereira.

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