Valle espera avanzar en construcción de batallón en Jamundí con nuevo comandante de Tercera División. Foto: Gobernación del Valle

Con la llegada del general Samuel Salinas como nuevo comandante de la Tercera División del Ejército, vuelve a ponerse sobre la mesa el proyecto de construir un batallón de alta montaña en zona rural de Jamundí.

Esta iniciativa, que el Gobierno del Valle del Cauca viene impulsando desde 2024, busca fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el sur del departamento, una zona afectada por el accionar de las disidencias y el aumento de cultivos de hoja de coca.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, aseguró que este proyecto no logró concretarse durante el gobierno de Gustavo Petro y ahora espera avanzar con el nuevo Gobierno Nacional.

“La expectativa que como Gobierno departamental tenemos es lograr consolidar una base militar en la parte alta de Jamundí, que ha sido la apuesta que ha tenido desde el primero de enero de 2024 la gobernadora Dilian Francisca Toro y que con el gobierno Petro no se logró”, afirmó.

El funcionario también señaló que el departamento busca recuperar territorios donde tienen presencia el ELN y el Clan del Golfo.

“Lo estábamos haciendo solos, pero ahora con el presidente Abelardo De La Espriella seremos un solo equipo y, por supuesto, lograremos correrle la cerca a estos bandidos”, sostuvo.

El general Samuel Salinas tendrá bajo su responsabilidad las operaciones militares no solo en el Valle del Cauca, sino también en Cauca y Nariño, con una fuerza de más de 22.000 uniformados.