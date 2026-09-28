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28 sep 2026 Actualizado 16:37

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Preocupa regreso de indígenas a casas que habrían sido ocupadas por criminales en Buenaventura

Autoridades buscan establecer qué actividades se realizaban en las viviendas abandonadas del resguardo La Meseta

La red &#039;Mariposas de Alas Nuevas, Construyendo Futuro&#039; es la primera organización colombiana en ganar el premio por atención a los desplazados de Buenaventura.

La red 'Mariposas de Alas Nuevas, Construyendo Futuro' es la primera organización colombiana en ganar el premio por atención a los desplazados de Buenaventura. / Colprensa

La red &#039;Mariposas de Alas Nuevas, Construyendo Futuro&#039; es la primera organización colombiana en ganar el premio por atención a los desplazados de Buenaventura.
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Crece la preocupación por el eventual regreso de las familias indígenas desplazadas del resguardo La Meseta, en zona rural de Buenaventura. Durante una visita de verificación fueron encontradas señales de que algunas de las viviendas abandonadas estarían siendo utilizadas por grupos criminales.

La Personería Distrital confirmó que en el lugar fueron encontrados radios de comunicación en algunas casas y pidió establecer qué actividades se estaban realizando allí y quiénes las estarían ocupando.

El resguardo, ubicado sobre la margen del río Dagua, en el corregimiento número 8, quedó prácticamente abandonado luego del desplazamiento de 35 familias ocurrido el pasado 3 de junio.

La principal preocupación ahora está relacionada con las condiciones de seguridad para un eventual retorno. Las autoridades aún no han definido las garantías necesarias para que las familias puedan regresar a su territorio, según el Ministerio Público.

El caso ha sido abordado en consejos de seguridad y en el subcomité de prevención y garantías de no repetición, mientras se evalúa si las familias pueden retornar o deben ser reubicadas.

Algunas de las personas desplazadas llegaron a Buenaventura y otras continuaron hacia diferentes ciudades del país.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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