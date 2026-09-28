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28 sep 2026 Actualizado 14:46

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Deportivo Cali escala al segundo lugar y queda a tres puntos del América

El triunfo 2-0 sobre Águilas Doradas le permitió al equipo azucarero completar una semana perfecta, llegar a 21 puntos y acercarse al liderato de la Liga BetPlay.

Foto: Deportivo Cali

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El equipo Deportivo Cali completó seis puntos de seis posibles durante la última semana y dio un salto importante en la tabla de posiciones. Este domingo 27 de septiembre, en el Estadio Palmaseca, Cali derrotó 2-0 a Águilas Doradas en un compromiso aplazado de la tercera fecha del segundo semestre de 2026. El gran protagonista de la noche fue Eduard Bello, autor de los dos goles del encuentro.

Con este resultado, el cuadro azucarero llegó a 21 puntos y se ubicó en la segunda posición, a tres unidades del América de Cali, que continúa como líder con 24 puntos. Su próximo encuentro es el viernes 02 de octubre ante Alianza a las 7:45 de la noche en Palmaseca.

El conjunto escarlata también viene de una buena campaña y se mantiene en lo más alto después de su triunfo 1-0 sobre Águilas Doradas. América acumula además cuatro victorias consecutivas en el campeonato. El próximo reto del líder será como visitante frente a Llaneros, el domingo 4 de octubre, a las 8:15 de la noche.

Con estos resultados, los dos equipos de Cali se mantienen en los primeros lugares de la Liga BetPlay, aunque la tabla todavía tendrá movimientos cuando se disputen los partidos pendientes: América de Cali debe enfrentar a Fortaleza, por la fecha 5, mientras que Deportivo Cali tiene pendiente el duelo ante Llaneros, correspondiente a la fecha 9.

Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo:

  1. América de Cali - 24 pts
  2. Deportivo Cali - 21 pts
  3. Atlético Bucaramanga - 20 pts
  4. Millonarios - 20 pts
  5. Atlético Nacional - 19 pts
  6. Independiente Medellín - 19 pts
  7. Deportes Tolima - 18 pts
  8. Independiente Santa Fe - 16 pts
  9. Llaneros - 14 pts
  10. Once Caldas - 12 pts
  11. Internacional de Bogotá - 12 pts
  12. Cúcuta Deportivo - 12 pts
  13. Águilas Doradas - 11 pts
  14. Boyacá Chicó - 11 pts
  15. Alianza - 11 pts
  16. Junior de Barranquilla - 9 pts
  17. Fortaleza - 9 pts
  18. Deportivo Pereira - 8 pts
  19. Deportivo Pasto - 8 pts
  20. Jaguares de Córdoba - 7 pts

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