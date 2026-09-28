Habilitan doble sentido en tres vías de Cali para facilitar acceso a zonas afectadas por terremoto

En Cali fueron habilitados temporalmente tramos en doble sentido en las carreras 39, 47 y 56, con el propósito de facilitar el ingreso y salida de residentes y apoyar a los comercios ubicados cerca de las zonas que permanecen cerradas tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

El subsecretario de Movilidad, Luis Fernando Escobar, explicó que estas modificaciones no corresponden a nuevos cierres. Los cierres que permanecen están relacionados con estructuras que presentan riesgo de colapso, edificaciones que colapsaron o zonas donde todavía se adelanta el retiro de escombros.

Uno de los cambios se implementó en la Carrera 47 con Calle 9, donde una vía que normalmente funciona en un solo sentido fue habilitada temporalmente en doble sentido hasta el punto donde permanece el cierre. La medida busca facilitar el acceso a las viviendas y permitir la actividad de los establecimientos comerciales del sector.

Una situación similar se presenta en la Carrera 39 con Avenida Roosevelt, donde se mantiene el cierre en el lugar de la tragedia, pero se habilitó el ingreso y salida en contraflujo para los predios ubicados entre la avenida y el punto de cierre.

También fue habilitado en doble sentido un tramo de la Carrera 56, entre la Avenida de Los Cerros y la Tercera, con el mismo propósito de facilitar la movilidad de los residentes y la actividad económica de la zona.

Según Movilidad, las condiciones de estos corredores están siendo evaluadas de manera permanente para determinar en qué otros sectores es posible habilitar temporalmente el tránsito sin comprometer la seguridad.