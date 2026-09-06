Policía Valle captura a tres presuntos integrantes de “Los Flacos” en Cartago

En el norte del Valle del Cauca, fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado “Los Flacos”.

El operativo fue realizado en el barrio Bellavista de Cartago por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y unidades de SIJIN y SIPOL, que adelantaban actividades de registro, control y vigilancia en vía pública, focalizadas de acuerdo con las dinámicas delictivas identificadas en este sector.

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Los capturados son conocidos como alias “Chamo”, “Guau Guau” y “Kate”, señalados preliminarmente de dinamizar el expendio de sustancias estupefacientes en el sector conocido como El Reino, del barrio Bellavista.

En el procedimiento fueron incautadas 360 dosis de base de coca, con un peso aproximado de 324,7 gramos y cuyo valor comercial se estima en 2,5 millones de pesos.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, una de las personas capturadas, alias “Kate”, se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria relacionada con un proceso por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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Este resultado se da en medio de los planes diferenciales implementados por la Policía Nacional en el Valle, mediante los cuales se concentra la presencia institucional en los sectores donde se requiere una mayor intervención para prevenir y contrarrestar las diferentes manifestaciones delictivas