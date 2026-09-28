Riña terminó en enfrentamiento con la Policía y dejó dos capturados en el oriente de Cali. Foto: captura de pantalla de video suministrado.

Un enfrentamiento entre varios ciudadanos y policías quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales. El hecho ocurrió en el barrio Comuneros, en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali.

En las imágenes se observa a varios uniformados forcejeando con ciudadanos en plena calle, mientras vecinos intentan intervenir para separar a los involucrados. En medio de la confrontación, uno de los hombres intenta quitarle el arma de dotación a un policía, pero no logra hacerlo.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, los uniformados habían sido requeridos inicialmente para atender una riña. La situación escaló hasta convertirse, según la institución, en un intento de asonada.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron capturadas por el delito de violencia contra servidor público. Además, dos policías resultaron lesionados, aunque las heridas no fueron de gravedad.

La Policía indicó que los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes.