FONTUR busca promover el turismo en el pacífico colombiano

Desde FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, plantean la campaña “Colombia Te Espera”, una campaña que busca impulsar el turismo con el fin de que esto sea una fuente económica para los colombianos que trabajan en este sector.

Esta invitación también esperan que los colombianos recorran el país y respaldar, viajando, a sus regiones. A esta movilización se suman gremios, empresarios y todos los actores de la cadena turística nacional.

“Hay familias. Hay empleo. Hay empresas. Hay comunidades enteras que encuentran en el turismo una oportunidad para salir adelante”, agregó FONTUR en su publicación.

Finalmente, reiteran que, “Cuando un colombiano viaja, se ocupa una habitación, se sirve una mesa, trabaja un guía, se mueve un transportador, vende un artesano, recibe pasajeros una agencia y se dinamiza la economía de un territorio”. Por eso, aseguran que una de las maneras de ayudar al país es “viajar”.