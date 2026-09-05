Presidente De la Espriella anunció $6.200 millones para recuperar Basílica de Buga tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella visitó Guadalajara de Buga, como parte de su recorrido por las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca.

Su primera parada fue la Basílica del Señor de los Milagros, donde conoció las afectaciones que sufrió. Tras el recorrido, el jefe de Estado confirmó que ya están disponibles 1.200 millones de pesos para iniciar las obras de recuperación. Además, señaló que busca apoyo del sector privado.

“Estamos trabajando con el sector privado para conseguir 5 mil millones más para reconstruir y arreglar nuestra basílica y poder hacer las misas ahí”, señaló.

Posteriormente, el mandatario llegó hasta la Institución Educativa Agrícola ITA, donde se invertirán 23.000 millones de pesos para atender los daños que dejó la emergencia.

“Los recursos son para recuperar los bloques afectados y devolverles a todos los estudiantes las condiciones que se merecen”, dijo De La Espriella.

Para el mejoramiento de 110 casas afectadas por el sismo, el presidente informó que destinarán 2.500 millones de pesos. Además, hizo de manera simbólica la entrega de una de las seis viviendas que serán aportadas por el sector privado para familias damnificadas.

“Avanzamos además en la entrega de 300 títulos de propiedad y estamos gestionando $3.265 millones en subsidios para que 64 familias puedan acceder a vivienda rural”, indicó.

Adicionalmente, anunció 40 mil millones de pesos para apoyar la reactivación económica del Valle del Cauca, con recursos dirigidos a microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas por el terremoto.

“De esos recursos, cerca de 30 mil millones se van a movilizar en crédito para ayudar a pagar nóminas, arriendos, proveedores e inventarios y para recuperar locales maquinarias y activos productivos. Algo muy importante, habrá cerca de 10 mil millones de pesos en capital semilla para aquellos que quieran iniciar su emprendimiento”, agregó.

Durante su visita al corregimiento de Pueblo Nuevo, el presidente también aseguró que su Gobierno atenderá a las comunidades afectadas sin distingos políticos y reiteró que estará disponible para gestionar las ayudas que sean necesarias.

El recorrido continuará en Cali, donde se espera que el mandatario visite el sector Cuarto de Legua, una de las zonas más afectadas por el terremoto, y conocer la situación de las familias damnificadas.