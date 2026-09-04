“Estos golpes llenan de confianza a nuestra gente”: gobernador Verano sobre operativo contra ‘Naín’

El presidente electo De la Espriella y el gobernador Eduardo Verano, en el Batallón Paraíso. Foto: cortesía Gobernación del Atlántico.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció sobre la muerte de Nahín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), quien fue abatido junto con otros tres integrantes de esa organización durante un operativo adelantado por las autoridades en La Guajira.

A través de su cuenta en X, Verano calificó el resultado de la operación como un golpe contundente contra las estructuras criminales y aseguró que este tipo de acciones generan confianza entre los habitantes de la región.

“Golpes contundentes contra los criminales, como el de esta madrugada en La Guajira, sin duda, llenan de confianza a nuestra gente”, escribió el mandatario departamental.

Verano también destacó el respaldo del Gobierno nacional a las labores de seguridad y resaltó las capacidades de la Fuerza Pública. “Este gran resultado del presidente Abelardo de la Espriella es un mensaje de tranquilidad para el Caribe colombiano”, afirmó.

Advierte a otros grupos criminales

En su pronunciamiento, el gobernador sostuvo que la muerte de alias ‘Bendito Menor’ debe servir como una advertencia para quienes continúen vinculados a actividades criminales en la región.

“La suerte que corrió alias ‘Bendito Menor’ debe ser una advertencia para quienes pretenden sembrar terror en nuestra región”, señaló Verano, quien agregó que quienes no se sometan a la justicia deberán asumir las consecuencias de sus actos.

Finalmente, el gobernador aseguró que las autoridades no permitirán que las organizaciones criminales impongan su autoridad en el territorio. “No vamos a permitir que los criminales impongan su ley. Aquí la autoridad se respeta y la seguridad de nuestra gente se defiende”, concluyó.