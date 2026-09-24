Pasajeros vuelven a quejarse por falta de climatización en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

“En el aeropuerto Ernesto Cortissoz hace más calor adentro que afuera”, así afirmó Marcela Torres, a través de su cuenta en X al referirse sobre la falta de climatización en la terminal aérea. La queja fue publicada en horas de la madrugada de este jueves, 24 de septiembre.

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Asimismo, se conoció que dicha situación no solo se presentó este jueves, sino también el miércoles, 23 de septiembre. “Hace más fresco en la terminal de transporte que en el aeropuerto Ernesto Cortissoz”, dijo Linda Díaz, otra de las usuarias en X.

Aerocivil adelanta mantenimiento del aire acondicionado

El pasado 19 de septiembre, Aerocivil informó que ante la intensa ola de calor por el Fenómeno de ‘El Niño’, en el Atlántico, se adelantan planes de mejora y mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado del Aeropuerto Ernesto Cortissoz.

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“Durante las próximas semanas, las intervenciones técnicas correctivas en los equipos de climatización podrían generar variaciones paulatinas de temperatura en algunas salas de la terminal”, indicó.