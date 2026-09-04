Cuerpos de alias ‘Naín’ y ‘La Bebecita’ ya están en Medicina Legal de Barranquilla

Los cuerpos de Nahín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’; su pareja sentimental, alias ‘La Bebecita’, y los dos escoltas abatidos durante el operativo realizado en Riohacha ya se encuentran en Medicina Legal de Barranquilla.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados hasta la capital del Atlántico y llegaron al aeropuerto Ernesto Cortissoz, desde donde posteriormente fueron llevados a las instalaciones de Medicina Legal. Allí se realizarán las necropsias y los procedimientos forenses correspondientes para confirmar sus identidades y establecer las causas de sus muertes.

El traslado se produjo después de varias horas de espera en Riohacha, donde familiares de alias ‘Naín’ permanecieron en las afueras del cantón militar Cartagena para pedir que el cuerpo permaneciera en esa ciudad.

Exigencias de la familia en Riohacha

Mientras se adelantaba el traslado hacia Barranquilla, en Riohacha se registraron protestas a las afueras de las instalaciones del Batallón Cartagena. Los familiares habían solicitado que el cuerpo de alias ‘Naín’ no fuera trasladado hacia el Atlántico y que permaneciera en Riohacha para realizar allí las honras fúnebres.

Ahora, los cuatro cuerpos permanecen en Medicina Legal de Barranquilla, donde se adelantarán los procedimientos forenses antes de ser entregados a sus familiares.