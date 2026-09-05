Mujer en moto murió por esquivar a un perro en la Circunvalar de la Prosperidad
El hecho se registró en la entrada al corregimiento de Caracolí.
En la entrada al corregimiento de Caracolí, en Malambo, en la Circunvalar de la Prosperidad murió una mujer que se movilizaba en una moto por intentar esquivar un perro que se encontraba en la vía.
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Según testigos, la mujer conducía la moto cuando el perro se atravesó en la vía, por lo que, en el intento de esquivarlo, perdió el control del vehículo.
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La mujer fue identificada como Kendy Bolaños Correa, oriunda del municipio de Campo de la Cruz. Se conoció que perdió la vida en el lugar de los hechos.
También se conoció que el perro perdió la vida.