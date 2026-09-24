Hay que convertir a Barranquilla en hub de creación para nueva economía: CEO de Catalítico

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“Necesitamos convertir a Barranquilla en un hub de creación para la nueva economía”, así lo expresó Cristian Verbel, CEO de Catalítico en entrevista con Caracol Radio.

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Además, aseguró que la ciudad tiene condiciones para convertirse en un referente regional de innovación, aprovechando su capacidad creativa, ubicación estratégica y potencial para desarrollar nuevas industrias.

“Barranquilla ha sido la cuna de la creación en Colombia. Tiene artistas de todo tipo, expresiones culturales inimaginables y algo que no tiene mucha gente: el agua de aquí sabe a creación”, manifestó.

Sin embargo, afirmó que la capital del Atlántico debe avanzar hacia las nuevas economías y apropiarse de herramientas tecnológicas.

“Nosotros necesitamos apropiar las nuevas economías. No podemos quedarnos en la nostalgia. Barranquilla tiene que empezar a hablar en código, tiene que empezar a hablar de automatización y tiene que empezar a vivir la era que está viviendo el resto del mundo”, indicó.

El CEO de Catalítico resaltó que la posición geográfica de Barranquilla y las condiciones actuales pueden favorecer el crecimiento de proyectos relacionados con tecnología, inteligencia artificial y centros de desarrollo.

“Tenemos que creérnosla”

Frente al papel del Caribe en el desarrollo empresarial y tecnológico del país, Verbel aseguró que uno de los principales retos es cambiar la percepción sobre las capacidades de la región.

“A nosotros nos vendieron la narrativa de que éramos provincianos, que no nos habíamos bajado del palo de mango, y resulta que Colombia está viendo la capacidad del costeño”, expresó.

El empresario afirmó que la región cuenta con talento y capacidad creadora que debe ser reconocida.

“Hoy tenemos que creérnosla, los costeños tenemos unas habilidades extraordinarias”, señaló.

Verbel insistió en que el Caribe debe aprovechar su identidad y creatividad para impulsar nuevos modelos de desarrollo económico.

“La esencia del caribeño es la del creador. Tenemos que dejar de esconder nuestra esencia porque esa es la que nos va a llevar a crear”, sostuvo.

Barranquilla tendrá centro de innovación y tecnología

Por su parte, Verbel aseguró que tras la venta de su vertical de seguros al grupo internacional ILAO, la compañía decidió reinvertir en Barranquilla y fortalecer sus capacidades tecnológicas desde la ciudad.

“Hace un mes cerramos una operación grandísima, que fue la venta total de nuestra vertical de seguros al grupo internacional ILAO, que hoy es el quinto bróker de seguros más grande de Colombia”, aseguró Verbel.

El empresario destacó que esta operación representa la cuarta venta realizada por Catalítico en siete años y resaltó que la inversión permanece en Barranquilla con la creación de un espacio dedicado a la innovación.

“Catalítico construyó y ya tiene lista su torre aquí en Barranquilla, frente al Parque Suri, 3.500 metros cuadrados en un centro de innovación y tecnología donde operarán nuestras compañías”, afirmó.

Además, señaló que el espacio contará con disponibilidad para empresas de base tecnológica y organizaciones vinculadas con la economía del conocimiento.

“Tenemos inventario disponible para que empresas de base tecnológica y empresas que estén en la economía del conocimiento puedan tener su espacio allí también”, agregó.

Escuche la entrevista completa: