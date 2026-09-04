“No habrá retaliaciones”: Autodefensas de la Sierra Nevada tras muerte de alias ‘Bendito Menor’

La organización criminal reconoció que la muerte de Naín Pérez Toncel representa un golpe para su estructura. Foto: X ACSN

Tras la muerte de Naín Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, durante un operativo de la Fuerza Pública en Riohacha, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública.

En el pronunciamiento, la organización reconoció el impacto que representa la muerte de quien era señalado por las autoridades como uno de sus principales cabecillas y expresó solidaridad con los familiares de Pérez Toncel, de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, y de los otros dos hombres que murieron durante el operativo.

Las ACSN dicen que no habrá retaliaciones

Uno de los puntos centrales del comunicado es el llamado que hace la organización a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar.

“Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”, señala el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

La organización también pidió a la población civil mantener la calma y rechazó cualquier acto de “retaliación, intimidación, confrontación o violencia” que pueda derivar en nuevos hechos.

El pronunciamiento se conoce horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara la muerte de alias ‘Bendito Menor’ y destacara la operación realizada por un comando especial de la DIJIN en Riohacha.

Las ACSN también hicieron referencia a eventuales procesos de paz, sometimiento a la justicia o desmovilización, señalando que cualquier iniciativa de este tipo debe realizarse por los canales institucionales y dentro del marco de la Constitución y la ley.