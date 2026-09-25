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25 sep 2026 Actualizado 01:45

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Barranquilla

Onda tropical provocará fuertes lluvias este fin de semana en la Costa Caribe

Se espera que las lluvias comiencen a disminuir el próximo domingo.

Monumento Aleta de Tiburón en Barranquilla durante un día lluvioso (Getty Images)

Monumento Aleta de Tiburón en Barranquilla durante un día lluvioso (Getty Images)

Monumento Aleta de Tiburón en Barranquilla durante un día lluvioso (Getty Images)
Barranquilla
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Se trata de la onda tropical número 51 que tendrá mayor incidencia en el norte del país, por lo que se espera que haya algunas fuertes precipitaciones en horas de la tarde y noche durante este fin de semana.

Lea también: Disminuyen niveles y caudales del río Magdalena en el Puerto de Barranquilla por ‘El Niño’

Daniela Montaño, meteoróloga de turno del IDEAM, sostuvo que se espera que para el domingo las precipitaciones comiencen a disminuir.

“Se espera que haya algunas precipitaciones durante el viernes y sábado y parte del domingo comiencen a disminuir”, d

Hizo un llamado especial a los alcaldes costeros para que tomen medidas preventivas debido a fuertes vientos.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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